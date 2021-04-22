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Глава Минобороны РФ приказал переброшенным на юг России войскам вернуться в места постоянной дислокации

22.04.2021 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершены. Об этом, как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

 

Глава Минобороны РФ приказал переброшенным на юг России войскам вернуться в места постоянной дислокации
Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru.

 

По словам министра, «цели внезапной проверки достигнуты полностью», сообщает информагентство «Росбалт».

«В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — добавил он и уточнил, что Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации».

Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации, войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.

Ранее Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока. По словам Шойгу, военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной, что во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России.

 

 
 
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Проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершены. Об этом, как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ,...
 
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