Глава Минобороны РФ приказал переброшенным на юг России войскам вернуться в места постоянной дислокации

Проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершены. Об этом, как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.



Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru.

По словам министра, «цели внезапной проверки достигнуты полностью», сообщает информагентство «Росбалт» .

«В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — добавил он и уточнил, что Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации».

Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации, войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.

Ранее Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока. По словам Шойгу, военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной, что во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России.