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The New York Times: «Знакомый плач о том, что к России придираются без каких-либо причин»

22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Коммерсантъ приводит выдержки из американского издания о послании Владимира Путина.

The New York Times: «Знакомый плач о том, что к России придираются без каких-либо причин»

Фото Дмитрий Азаров, Комерсантъ

«Почти полностью выступление было посвящено внутренним вопросам. Совсем немного он затронул темы международные, но это в основном был уже знакомый плач о том, что к России придираются «без каких-либо причин», а также битье себя в грудь, что «будет дан асимметричный, быстрый и жесткий ответ» тем, кто «перейдет красную линию» против России. Эти пышные обороты вызвали недоумение на Западе, несмотря на то что Путин не сказал, где именно находится эта красная линия.

Не была упомянута ни текущая ситуация в Украине, ни Алексей Навальный, здоровье которого сейчас находится в сложном состоянии», — пишет The New York Times.

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Коммерсантъ приводит выдержки из американского издания о послании Владимира Путина.
 
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