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Побряцали оружием: в России заявили об отводе войск с украинской границы

22.04.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Войска, принимавшие участие в манёврах на юге России и в аннексированном Крыму, до 1 мая вернутся в места постоянной дислокации.

Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Сегодня он прибыл на в оккупированный Крым, где в четверг состоялся основной этап военных учений.

Российские власти ранее сообщали об участии в манёврах более десяти тысяч российских военных.

Учения проходят на фоне возросшей напряжённости в отношениях между Россией и Украиной. Киев опасается военного вторжения из-за стягивания российских войск к украинским границам. Свою обеспокоенность происходящим выражали США и Евросоюз.

Кремль утверждает, что перемещения российских военных в регионе никому не угрожают.
 
 
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Войска, принимавшие участие в манёврах на юге России и в аннексированном Крыму, до 1 мая вернутся в места постоянной дислокации.
 
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