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"Если Лукашенко затеет экономические разборки с Украиной, пострадают простые белорусы"

22.04.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претензии украинского правительства к белорусским производителям совершенно справедливы, заявил "Белорусскому партизану" руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

"Если Лукашенко затеет экономические разборки с Украиной, пострадают простые белорусы"
– Украина вводит спецпошлину на белорусские автобусы и грузовики (в размере 35% от таможенной стоимости) и возбудила антидемпинговые расследования по белорусским крахмалу и рубероиду. Правы ли соседи?

– Взаимоотношения между белорусской промышленностью и белорусским бюджетом выходят за разрешенные правила международной торговли и могут расцениваться как нерыночная помощь. Поэтому цены на белорусские товары могут считаться демпингом.

Беларусь, которая до сих пор не является членом ВТО, не является страной с рыночной экономикой по критериям ЕС и США, регулярно будет вынуждена сталкиваться с такого рода ограничениями.

В данных случаях есть основания подозревать белорусскую сторону в нечистоплотности.

Украина входит в ВТО и работает по международным правилам. Беларусь же на своей волне как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, поэтому и нарывается на такого рода ограничения.

– А может быть здесь не только экономика, но и элемент политики?

– Это не правительство Украины само по себе придумало ограничения. Это прямые конкуренты белорусских компаний обратили внимание украинского правительства на нарушения.

– Лукашенко два дня назад упрекнул Украину в «антидемпинговых разборках» и пригрозил: «Ну а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи?» Могут ли белорусские власти решиться на такой шаг?  

– Я допускаю, что белорусские власти могут пойти на что угодно, потому что в нашей стране «иногда не до законов». Ввести ограничения, заниматься разборками – да, могут, но все это будет сделано за счет белорусского потребителя. Когда есть конкуренция, то есть адекватные цены, есть ассортимент, есть стимул снижать издержки при производстве, заниматься модернизацией. 

А если в стране монополия определенных производителей – ожидайте повышения цен на товары, которые сегодня мы получаем из Украины. 

– В прошлом году товарооборот между двумя странами составил 4,5 млрд. долларов США, из них экспорт белорусских товаров в Украину – 3,1 млрд. Кто больше пострадает при экономическом конфликте двух стран?

– Пострадают потребители обеих стран. 

70% белорусского экспорта в Украину – нефтепродукты. А они никогда не были предметом честной торговли, обычно это схематоз с участием людей, которые сегодня в Украине подвержены уголовному расследованию.

Импорт из Украины выгоден для Беларуси, потому что позволяет насыщать потребительский рынок относительно дешевыми и качественными товарами. А если их не будет – будет схематоз, мы будет становиться еще больше зависимыми от российского рынка и российских компаний.
 
 
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Претензии украинского правительства к белорусским производителям совершенно справедливы, заявил "Белорусскому партизану" руководитель...
 
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