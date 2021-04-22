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Оптимисты: власти спрогнозировали курс доллара и инфляцию на ближайшие три года

22.04.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство утвердило среднесрочную финансовую программу по госбюджету на ближайшие три года.

Оптимисты: власти спрогнозировали курс доллара и инфляцию на ближайшие три года
К примеру, курс доллара, по прогнозу властей, к концу 2023-го должен быть на уровне 2,7097 рубля, а ставка рефинансирования — в пределах 6,75−7,5% годовых. Напомним, ранее Совмин засекретил планы «социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год», на документ установили гриф ДСП, пишет tut.by

Какой курс доллара прогнозируют на ближайшие 3 года

К концу этого года курс доллара, по планам властей, должен быть на ровне 2,5553 рубля, к концу 2022-го — 2,6439 рубля, а 2023-го — 2,7097 рубля.

При этом отдельно прописаны среднегодовые курсы доллара: на 2021-й — 2,5678 рубля, на 2022-й — 2,6346 рубля, а на 2023-й — 2,6978 рубля. Проще говоря, в течение года курс американской валюты может скакать, но в среднем за год не должен выходить, по прогнозу чиновников, за эти рамки, а к концу каждого года — быть на определенном уровне (которые перечислены в абзаце выше).

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 апреля курс доллара упал на 0,13% — до 2,5947 рубля.

В утвержденной Совмином программе также есть прогноз по курсу российского рубля. К концу этого года его курс, по планам властей, должен быть на ровне 3,5639 рубля за 100 российских рублей, к концу 2022-го — 3,5825 рубля, а 2023-го — 3,6009 рубля.

Что будет с ценами по планам чиновникам

Инфляция в среднем за год в 2021-м не должна превысить отметку в 5,5%, в 2022-м — 4,8%, а в 2023-м — 4,5%.

Но предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году в прогноз по инфляции, немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на лекарства, медизделия, продовольственные и детские товары, что отразилось на ценах в рознице.

Нацбанк тем временем прогнозирует, что вписаться в план по росту цен не получится и рост цен в годовом выражении составит ориентировочно 7,2% (декабрь к декабрю).

Напомним, в 2020 году товары и платные услуги подорожали на 7,4% (декабрь к декабрю), следует из данных Белстата. Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали на 2020-й годовую инфляцию не больше чем 5%.

А каков прогноз по ставке рефинансирования

По ставке рефинансирования прогноз к концу этого года — 7,75−8,25% годовых, 2022-го — 7−7,75%, а 2023-го — 6,75−7,5%.

Напомним, Нацбанк с 21 апреля повысил ставку рефинансирования с 7,75 до 8,5% годовых. Решение о повышении ставки рефинансирования, первое с 2015 года, принято с целью ограничения проинфляционных рисков и усиления мер в области контроля над денежным предложением.

То есть чтобы вписаться в прогноз, ставку рефинансирования до конца года надо понижать.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Правительство утвердило среднесрочную финансовую программу по госбюджету на ближайшие три года.
 
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