Чествование юбиляра: ветеран Иван Курындин празднует столетие

Источник материала: ОНТ

Он прошел всю войну и встретил победу в Берлине. Сегодня у доблестного фронтовика, полковника в отставке Ивана Курындина – вековой юбилей!

Он родился в воронежском посёлке. В ноябре 1940 был призван в армию на другом конце страны – в Благовещенске, где охранял воздушные границы с Японией.

Свой путь в Великую Отечественную прошел в составе артиллерийских войск. Сначала рядовым минометчиком, затем командиром расчёта. Освобождал Варшаву, победно прошел через всю Польшу. И 2 мая был уже в Берлине.

В свои сто лет ветеран сохраняет ясный ум и прекрасную память. О войне напоминает и с десяток медалей на парадном кителе.

Иван Курындин, ветеран Великой Отечественной войны: «2 мая я был в Берлине, да. И весь наш полк – 416 минометный полк, который вёл обстрелы, захват Берлина. С КПП поступила команда прекратить огонь, ну, и вот тут поняли все уже, что хватит. Хватит стрелять. Всё, война закончена. Не плакали – веселились, что остались живы».

Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района г. Минска: «Такие люди – это каркас, на которых держится общество и страна. Иван Иванович прошёл жизненный путь с Дальнего Востока до Берлина. И встретил конец войны именно в Берлине. Это образец для подражания».

К слову, ветеранов войны только в Советском районе Минска – 173 человека. Есть и настоящие долгожители.

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