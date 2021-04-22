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Чествование юбиляра: ветеран Иван Курындин празднует столетие
Источник материала: ОНТ
Он прошел всю войну и встретил победу в Берлине. Сегодня у доблестного фронтовика, полковника в отставке Ивана Курындина – вековой юбилей!
Он родился в воронежском посёлке. В ноябре 1940 был призван в армию на другом конце страны – в Благовещенске, где охранял воздушные границы с Японией.
Свой путь в Великую Отечественную прошел в составе артиллерийских войск. Сначала рядовым минометчиком, затем командиром расчёта. Освобождал Варшаву, победно прошел через всю Польшу. И 2 мая был уже в Берлине.
В свои сто лет ветеран сохраняет ясный ум и прекрасную память. О войне напоминает и с десяток медалей на парадном кителе.
К слову, ветеранов войны только в Советском районе Минска – 173 человека. Есть и настоящие долгожители.
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Он прошел всю войну и встретил победу в Берлине. Сегодня у доблестного фронтовика, полковника в отставке Ивана Курындина – вековой юбилей! Он родился в воронежском...
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