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Девушка приехала на шиномонтаж слишком рано, что принесло ей 10000 долларов

22.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка приехала на шиномонтаж слишком рано, что принесло ей 10000 долларов

Жительница Олата (Канзас, США) Мика Льюис приехала на шиномонтаж, но раньше оговоренного времени. В итоге ей улыбнулась удача в сумму 10000 долларов. Об этом сообщает Upi.


Фото: Kansas Lottery

Чтобы не скучать в ожидании, когда придет черед ее авто, Мика Льюис решила приобрести пару лотерейных билетов. Оказалось, что этот случайный поступок принес ей хорошую сумму денег. Теперь женщина планирует устроить семейный отпуск там, где потеплее. 

Фото: pixabay.com

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Жительница Олата (Канзас, США) Мика Льюис приехала на шиномонтаж, но раньше оговоренного времени. В итоге ей улыбнулась удача в сумму 10000 долларов. Об этом сообщает...
 
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