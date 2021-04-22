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Из-за пандемии отменён Международный автосалон в Токио
Источник материала: ОНТ
Международный автосалон в Токио отменяется второй год подряд.
Организаторы хотели бы, чтобы публика могла вживую увидеть новинки индустрии. Однако провести массовое мероприятие в очном формате с большим количеством участников из разных стран по-прежнему нельзя.
История токийского «Моторшоу» насчитывает более 60 лет. В 2019 году, когда автосалон проводился в последний раз, его посетили почти 1,5 млн человек.
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Международный автосалон в Токио отменяется второй год подряд. Организаторы хотели бы, чтобы публика могла вживую увидеть новинки индустрии. Однако провести...
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