Из-за пандемии отменён Международный автосалон в Токио

Источник материала: ОНТ

Международный автосалон в Токио отменяется второй год подряд.

Организаторы хотели бы, чтобы публика могла вживую увидеть новинки индустрии. Однако провести массовое мероприятие в очном формате с большим количеством участников из разных стран по-прежнему нельзя.

История токийского «Моторшоу» насчитывает более 60 лет. В 2019 году, когда автосалон проводился в последний раз, его посетили почти 1,5 млн человек.

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