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Необычные чипсы. Рецепт из макарон, от которых все будут в восторге!

22.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Необычные чипсы. Рецепт из макарон, от которых все будут в восторге!

Блюда из макаронных изделий можно найти в разных кухнях мира. По сути, паста является базой для приготовления множества рецептов. Предлагаем вам попробовать чипсы из макарон. По форме можно взять любые. Главные критерий – они не должны развариваться. 

Ингредиенты:

Макароны – 100 гр

Масло подсолнечное

Мука – 2 ст. ложки

Соль, приправы

Отварите макароны в подсоленной воде до полной готовности, промойте в холодной воде. Важно полностью слить воду, паста не должна быть сильно мокрой. 

В глубокой сковородке или другой посуде разогрейте подсолнечное масло. Обваляйте макароны в муке и по немного отправляйте их жарится в масло. Буквально минуты 2-3. После промокните их бумажными полотенцами. Макароны выложите в глубокую миску, досолите и добавьте приправы (отлично подойдет копченая паприка). Приятного аппетита!

Фото: pixabay.com

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Блюда из макаронных изделий можно найти в разных кухнях мира. По сути, паста является базой для приготовления множества рецептов. Предлагаем вам попробовать чипсы...
 
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