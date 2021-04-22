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Необычные чипсы. Рецепт из макарон, от которых все будут в восторге!
Источник материала: ОНТ
Блюда из макаронных изделий можно найти в разных кухнях мира. По сути, паста является базой для приготовления множества рецептов. Предлагаем вам попробовать чипсы из макарон. По форме можно взять любые. Главные критерий – они не должны развариваться.
Ингредиенты:
Макароны – 100 гр
Масло подсолнечное
Мука – 2 ст. ложки
Соль, приправы
Отварите макароны в подсоленной воде до полной готовности, промойте в холодной воде. Важно полностью слить воду, паста не должна быть сильно мокрой.
В глубокой сковородке или другой посуде разогрейте подсолнечное масло. Обваляйте макароны в муке и по немного отправляйте их жарится в масло. Буквально минуты 2-3. После промокните их бумажными полотенцами. Макароны выложите в глубокую миску, досолите и добавьте приправы (отлично подойдет копченая паприка). Приятного аппетита!
Фото: pixabay.com
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Блюда из макаронных изделий можно найти в разных кухнях мира. По сути, паста является базой для приготовления множества рецептов. Предлагаем вам попробовать чипсы...
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