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Несмышленая или принципиальная? Кошка просила открыть дверь и насмешила всех (ВИДЕО)

22.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Несмышленая или принципиальная? Кошка просила открыть дверь и насмешила всех (ВИДЕО)

Видео, в котором кошка не могла войти в дом, опубликовал ridus.ru.

В ролике видно, как кошка возле двери просится, чтобы ее впустили в дом. Но в паре метров от нее есть другая – открытая – дверь.

На сайте Imgur видео под названием «Когда твоя питомица не очень умная» набрало более 200 тыс. просмотров.

Комментаторов развеселила не особо сообразительная кошка: «На самом деле бенгалы все такие. Мягко говоря, несообразительные», «Мне нравится, как она в конце такая: "Да я и не особо хотела заходить"», «А мне кажется, это просто был принципиальный момент. "Я хочу войти тут"», «Даже вторая кошка пошла подсказывать», – писали пользователи Сети.

 Фото: tvaryny.com

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Видео, в котором кошка не могла войти в дом, опубликовал ridus.ru. В ролике видно, как кошка возле двери просится, чтобы ее впустили в дом. Но в паре метров от нее есть...
 
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