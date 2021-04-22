Несмышленая или принципиальная? Кошка просила открыть дверь и насмешила всех (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором кошка не могла войти в дом, опубликовал ridus.ru .

В ролике видно, как кошка возле двери просится, чтобы ее впустили в дом. Но в паре метров от нее есть другая – открытая – дверь.

На сайте Imgur видео под названием «Когда твоя питомица не очень умная» набрало более 200 тыс. просмотров.

Комментаторов развеселила не особо сообразительная кошка: «На самом деле бенгалы все такие. Мягко говоря, несообразительные», «Мне нравится, как она в конце такая: "Да я и не особо хотела заходить"», «А мне кажется, это просто был принципиальный момент. "Я хочу войти тут"», «Даже вторая кошка пошла подсказывать», – писали пользователи Сети.

Фото: tvaryny.com

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