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Неужели так бывает? 5 реальных видео, которые заставят усомниться в их подлинности
Источник материала: ОНТ
Каждый день планета, на которой мы живем, находит способы нас удивить. Пользователи Reddit в разделе
Ворота плотины открылись
Фото: Reddit
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Каждый день планета, на которой мы живем, находит способы нас удивить. Пользователи Reddit в разделе «Это интересно!» делятся такими неожиданными видео, от которых...
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