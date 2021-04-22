Неужели так бывает? 5 реальных видео, которые заставят усомниться в их подлинности

Источник материала: ОНТ

Каждый день планета, на которой мы живем, находит способы нас удивить. Пользователи Reddit в разделе «Это интересно!» делятся такими неожиданными видео, от которых дух захватывает. Смотрите сами!

Ворота плотины открылись

Парень вырезал Годзиллу из рисового зернышка

Изготовление чугунного забора

Рыбалка и отдых одновременно Муравей пьет из капли воды

Фото: Reddit

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