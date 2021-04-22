Санэпидемслужба: качество воды в некоторых районах Минска все еще не соответствует норме

Источник материала: ОНТ

Минска все еще не соответствует норме" class="one-news__figure-img">

Качество питьевой водопроводной воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска все еще не соответствует норме. К такому выводу пришли специалисты санитарно-эпидемиологической службы г. Минска, сообщает ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».

Согласно результатам проведенных лабораторных исследований проб воды, отобранных в Курасовщине (ул. Корженевского, 8б), вода не соответствуют нормативам по содержанию железа. Пробы, взятые по адресу ул. Рокоссовского, 12/2 не соответствуют по показателям «цветность», «мутность» и содержанию железа. При этом пробы воды, отобранные на ул. Чижевских, соответствуют по всем исследованным показателям.

Также всем нормативам по состоянию на 14 часов уже соответствовали пробы воды, отобранные в учреждениях образования Заводского района г. Минска: ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №276 г. Минска», ГУО «Ясли-сад №175 г. Минска», ГУО «Ясли-сад №322 г. Минска».

Как отмечается в сообщении, контроль качества питьевой воды, подаваемой жителям Заводского, Ленинского и Октябрьского районов г. Минска, будет продолжаться. Пока же жителям данных районов рекомендуется использовать бутилированную или привозную воду.

Фото: БЕЛТА

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