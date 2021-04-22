Мощный взрыв произошёл у люксового отеля в Пакистане

Источник материала: ОНТ

Не менее четырёх человек погибли, ещё 12 ранены. В отеле взорвалась машина, полная взрывчатки, уточнили в полиции.





Запись взрыва была опубликована в социальных сетях, на кадрах видно, что на парковке бушует пожар. Главной целью террористов был китайский посол, утверждают информированные источники, но во время атаки он находился в другом месте.

Местные талибы уже признали, что теракт устроил смертник. Боевики хотят независимости от Пакистана и выступают против крупных инфраструктурных проектов Китая в регионе.

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