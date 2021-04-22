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Посмотрите, каким стал европейский Volkswagen Polo

22.04.2021 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официальная премьера обновленного Volkswagen Polo для рынка ЕС пройдет завтра. Но некоторые журналисты решили нарушить договоренности с VAG и опубликовали снимки нового хетчбэка на сутки раньше. Изображения Polo'2022 появились на сайте Autoevolution.

Посмотрите, каким стал европейский Volkswagen Polo

Среди внешних изменений можно отметить «фейковые» патрубки выхлопной системы. Выглядит это так же нелепо, как футболка с нарисованным прессом у мужчины. Настоящие выхлопные трубы спрятаны за бампером и направлены вниз.

Посмотрите, каким стал европейский Volkswagen Polo
Посмотрите, каким стал европейский Volkswagen Polo
Посмотрите, каким стал европейский Volkswagen Polo

Еще одной не самой приятной новостью для многих станет появление сенсорного блока климат-контроля. Увы, через два-три года физических шайбочек и кнопок не останется почти ни у одной модели. Недостатки «виртуальных» клавиш всем известны: отсутствие обратной связи и необходимость визуального контакта, что вынуждает водителя отрывать взгляд от дороги. Зато у европейского Polo имеется беспроводная зарядка для смартфонов.

Посмотрите, каким стал европейский Volkswagen Polo

Что касается доработок в экстерьере, здесь наиболее заметны реформы в корме. Оптика стала напоминать Volkswagen Golf VIII. Пересмотрен и блок LED-ходовых огней спереди. Теперь белая полоска есть и на решетке радиатора (тоже привет от «Гольфа»). Еще следует отметить незначительные изменения бамперов, цифровую приборную панель, которая стала «базой», и пересмотренный дизайн колесных дисков.

Посмотрите, каким стал европейский Volkswagen Polo
Посмотрите, каким стал европейский Volkswagen Polo

По умолчанию для Polo будет доступен 8-дюймовый экран приборной панели и 6,5-дюймовый экран мультимедийной системы. За доплату размер дисплеев составит 10,25 и 9,2 дюйма соответственно. Как и в случае с Golf, Polo будет продаваться в Европе в исполнениях Life, Style, R-Line и GTI.

Посмотрите, каким стал европейский Volkswagen Polo

В прошлом году европейцы купили 169 467 экземпляров Golf. Это меньше, чем в «доковидном» 2019-м — 257 804 шт. Хотя были у Polo времена намного лучше. Например, в 1997 году в Европе было продано 456 363 экземпляра данной модели.

Посмотрите, каким стал европейский Volkswagen Polo

Напомним, с европейским Polo наш не имеет практически ничего общего. Роднит их разве что название да количество дверей. Даже предыдущий Polo Sedan был ближе к евро-Polo (старого поколения).

Volkswagen Polo V Рестайлинг, 2018 г.в., 49 950 км
синий, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
30 267 р.
11 650$ / 9698€
Volkswagen Polo V Рестайлинг, 2015 г.в., 85 000 км
коричневый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
20 264 р.
7800$ / 6493€
Volkswagen Polo III, 2001 г.в., 290 000 км
серый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
5975 р.
2300$ / 1915€
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Теги: Новости
 
 
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Официальная премьера обновленного Volkswagen Polo для рынка ЕС пройдет завтра. Но некоторые журналисты решили нарушить договоренности с VAG и опубликовали снимки нового...
 
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