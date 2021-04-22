Посмотрите, каким стал европейский Volkswagen Polo

Источник материала: Onliner

Официальная премьера обновленного Volkswagen Polo для рынка ЕС пройдет завтра. Но некоторые журналисты решили нарушить договоренности с VAG и опубликовали снимки нового хетчбэка на сутки раньше. Изображения Polo'2022 появились на сайте Autoevolution .





Среди внешних изменений можно отметить «фейковые» патрубки выхлопной системы. Выглядит это так же нелепо, как футболка с нарисованным прессом у мужчины. Настоящие выхлопные трубы спрятаны за бампером и направлены вниз.













Еще одной не самой приятной новостью для многих станет появление сенсорного блока климат-контроля. Увы, через два-три года физических шайбочек и кнопок не останется почти ни у одной модели. Недостатки «виртуальных» клавиш всем известны: отсутствие обратной связи и необходимость визуального контакта, что вынуждает водителя отрывать взгляд от дороги. Зато у европейского Polo имеется беспроводная зарядка для смартфонов.





Что касается доработок в экстерьере, здесь наиболее заметны реформы в корме. Оптика стала напоминать Volkswagen Golf VIII. Пересмотрен и блок LED-ходовых огней спереди. Теперь белая полоска есть и на решетке радиатора (тоже привет от «Гольфа»). Еще следует отметить незначительные изменения бамперов, цифровую приборную панель, которая стала «базой», и пересмотренный дизайн колесных дисков.









По умолчанию для Polo будет доступен 8-дюймовый экран приборной панели и 6,5-дюймовый экран мультимедийной системы. За доплату размер дисплеев составит 10,25 и 9,2 дюйма соответственно. Как и в случае с Golf, Polo будет продаваться в Европе в исполнениях Life, Style, R-Line и GTI.





В прошлом году европейцы купили 169 467 экземпляров Golf. Это меньше, чем в «доковидном» 2019-м — 257 804 шт. Хотя были у Polo времена намного лучше. Например, в 1997 году в Европе было продано 456 363 экземпляра данной модели.





Напомним, с европейским Polo наш не имеет практически ничего общего. Роднит их разве что название да количество дверей. Даже предыдущий Polo Sedan был ближе к евро-Polo (старого поколения).