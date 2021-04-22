Дрифтеры открывают сезон: первый этап #DriftPinsk21 состоится 25 апреля

Источник материала: Onliner

Первый этап Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу #DriftPinsk21 состоится 25 апреля в Пинске. Стадион в этом городе оборудован удобными зрительскими местами, вся трасса как на ладони, эффект арены добавляет зрителям эмоций. Это первая PRO дрифт-гонка в сезоне для пилотов в Беларуси и в соседних странах.

Список предварительно зарегистрированных пилотов на I этап Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу:

Cibra Benediktas Литва, Вильнюс BMW E92 Eurofighter Лобков Сергей Беларусь, Гродно BMW е30 Гавриленко Артур Украина, Киев BMW E92 Тимощук Богдан Украина, Киев BMW E46 Levickas Gediminas Литва, Вильнюс Nissan 200sx Шевелев Валерий Украина, Киев Nissan S14 Августинович Игорь Беларусь, Минск BMW e36 Шубадеров Владислав Беларусь, Минск Nissan S14 Bieliauskas Silvestras Литва, Кеда́йняй BMW e30 Шашков Кирилл Беларусь, Минск BMW e46 Пискарев Андрей Беларусь, Минск BMW 320 Еремин Владимир Беларусь, Минск BMW 320 Силивончик Виталий Беларусь, Минск Nissan 200sx Сак Сергей Беларусь, Минск Nissan 350Z Губанов Сергей Украина, Одесса Nissan 200SX S13 Kilbovskis Edgaras Литва, Вильнюс Nissan sx-200 Клищевский Денис Беларусь, Пинск Nissan 200sx s13 Шкуратов Алексей Беларусь, Минск BMW E46 Литвин Николай Беларусь, Гродно Nissan S14 Панглиш Роман Беларусь, Минск BMW E30 Подлужный Артур Украина, Киев Toyota GT86 Андреев Константин Украина, Киев Toyota GT86 Шендеров Антон Беларусь, Минск Nissan S13 Рак Юрий Украина, Киев Nissan 350z

В субботу участники соревнований выедут на традиционный парад в город, встреча с любителями дрифта пройдет у Дома культуры в 19:00.

Главная же часть соревнований пройдет в воскресенье, 25 апреля. Вход для зрителей будет открыт с 12:00, церемония открытия начнется в 13:00. Начало финальных заездов Топ-16 Double Elimination запланировано на 14:00

Место — мотобольный стадион ДОСААФ, город Пинск, улица Рокоссовского, 17.

Билеты на #DriftPinsk21 уже в продаже:

«Стандарт» — гарантирует сидячее место на трибуне (свободное). В предварительной продаже цена — 17 рублей, в день мероприятия — 20 рублей;

«Премиум» — дополнительно к стандартному входу позволяет посетить закрытый технический парк, где можно посмотреть спортивные машины и познакомиться с пилотами. Стоимость 30 рублей.

Детям до 10 лет вход бесплатный. Для болельщиков в возрасте от 10 до 16 лет детский билет будет стоить 8 рублей. Все дети должны быть в сопровождении взрослых.













