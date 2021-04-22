Дрифтеры открывают сезон: первый этап #DriftPinsk21 состоится 25 апреля

Первый этап Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу #DriftPinsk21 состоится 25 апреля в Пинске. Стадион в этом городе оборудован удобными зрительскими местами, вся трасса как на ладони, эффект арены добавляет зрителям эмоций. Это первая PRO дрифт-гонка в сезоне для пилотов в Беларуси и в соседних странах.
Список предварительно зарегистрированных пилотов на I этап Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу:
Cibra Benediktas
Литва, Вильнюс
BMW E92 Eurofighter
Лобков Сергей
Беларусь, Гродно
BMW е30
Гавриленко Артур
Украина, Киев
BMW E92
Тимощук Богдан
Украина, Киев
BMW E46
Levickas Gediminas
Литва, Вильнюс
Nissan 200sx
Шевелев Валерий
Украина, Киев
Nissan S14
Августинович Игорь
Беларусь, Минск
BMW e36
Шубадеров Владислав
Беларусь, Минск
Nissan S14
Bieliauskas Silvestras
Литва, Кеда́йняй
BMW e30
Шашков Кирилл
Беларусь, Минск
BMW e46
Пискарев Андрей
Беларусь, Минск
BMW 320
Еремин Владимир
Беларусь, Минск
BMW 320
Силивончик Виталий
Беларусь, Минск
Nissan 200sx
Сак Сергей
Беларусь, Минск
Nissan 350Z
Губанов Сергей
Украина, Одесса
Nissan 200SX S13
Kilbovskis Edgaras
Литва, Вильнюс
Nissan sx-200
Клищевский Денис
Беларусь, Пинск
Nissan 200sx s13
Шкуратов Алексей
Беларусь, Минск
BMW E46
Литвин Николай
Беларусь, Гродно
Nissan S14
Панглиш Роман
Беларусь, Минск
BMW E30
Подлужный Артур
Украина, Киев
Toyota GT86
Андреев Константин
Украина, Киев
Toyota GT86
Шендеров Антон
Беларусь, Минск
Nissan S13
Рак Юрий
Украина, Киев
Nissan 350z
В субботу участники соревнований выедут на традиционный парад в город, встреча с любителями дрифта пройдет у Дома культуры в 19:00.
Главная же часть соревнований пройдет в воскресенье, 25 апреля. Вход для зрителей будет открыт с 12:00, церемония открытия начнется в 13:00. Начало финальных заездов Топ-16 Double Elimination запланировано на 14:00
Место — мотобольный стадион ДОСААФ, город Пинск, улица Рокоссовского, 17.
Билеты на #DriftPinsk21 уже в продаже:
«Стандарт» — гарантирует сидячее место на трибуне (свободное). В предварительной продаже цена — 17 рублей, в день мероприятия — 20 рублей;
«Премиум» — дополнительно к стандартному входу позволяет посетить закрытый технический парк, где можно посмотреть спортивные машины и познакомиться с пилотами. Стоимость 30 рублей.
Детям до 10 лет вход бесплатный. Для болельщиков в возрасте от 10 до 16 лет детский билет будет стоить 8 рублей. Все дети должны быть в сопровождении взрослых.