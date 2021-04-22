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Дрифтеры открывают сезон: первый этап #DriftPinsk21 состоится 25 апреля

22.04.2021 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первый этап Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу #DriftPinsk21 состоится 25 апреля в Пинске. Стадион в этом городе оборудован удобными зрительскими местами, вся трасса как на ладони, эффект арены добавляет зрителям эмоций. Это первая PRO дрифт-гонка в сезоне для пилотов в Беларуси и в соседних странах.

Список предварительно зарегистрированных пилотов на I этап Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу:

Cibra Benediktas Литва, Вильнюс BMW E92 Eurofighter 
Лобков Сергей Беларусь, Гродно BMW е30
Гавриленко Артур Украина, Киев BMW E92 
Тимощук Богдан Украина, Киев BMW E46
Levickas Gediminas Литва, Вильнюс Nissan 200sx
Шевелев Валерий Украина, Киев Nissan S14
Августинович Игорь Беларусь, Минск BMW e36
Шубадеров Владислав Беларусь, Минск Nissan S14
Bieliauskas Silvestras Литва, Кеда́йняй BMW e30
Шашков Кирилл Беларусь, Минск BMW e46
Пискарев Андрей Беларусь, Минск BMW 320
Еремин Владимир Беларусь, Минск BMW 320
Силивончик Виталий Беларусь, Минск Nissan 200sx
Сак Сергей Беларусь, Минск Nissan 350Z
Губанов Сергей Украина, Одесса Nissan 200SX S13
Kilbovskis Edgaras Литва, Вильнюс Nissan sx-200
Клищевский Денис Беларусь, Пинск Nissan 200sx s13
Шкуратов Алексей Беларусь, Минск BMW E46
Литвин Николай Беларусь, Гродно Nissan S14
Панглиш Роман Беларусь, Минск BMW E30
Подлужный Артур Украина, Киев Toyota GT86
Андреев Константин Украина, Киев Toyota GT86
Шендеров Антон Беларусь, Минск Nissan S13
Рак Юрий Украина, Киев Nissan 350z

В субботу участники соревнований выедут на традиционный парад в город, встреча с любителями дрифта пройдет у Дома культуры в 19:00.

Главная же часть соревнований пройдет в воскресенье, 25 апреля. Вход для зрителей будет открыт с 12:00, церемония открытия начнется в 13:00. Начало финальных заездов Топ-16 Double Elimination запланировано на 14:00

Место — мотобольный стадион ДОСААФ, город Пинск, улица Рокоссовского, 17.

Билеты на #DriftPinsk21 уже в продаже:

  • «Стандарт» — гарантирует сидячее место на трибуне (свободное). В предварительной продаже цена — 17 рублей, в день мероприятия — 20 рублей;
  • «Премиум» — дополнительно к стандартному входу позволяет посетить закрытый технический парк, где можно посмотреть спортивные машины и познакомиться с пилотами. Стоимость 30 рублей.

Детям до 10 лет вход бесплатный. Для болельщиков в возрасте от 10 до 16 лет детский билет будет стоить 8 рублей. Все дети должны быть в сопровождении взрослых.







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Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Первый этап Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу #DriftPinsk21 состоится 25 апреля в Пинске. Стадион в этом городе оборудован удобными зрительскими местами, вся трасса...
 
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