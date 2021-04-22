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В центре Минска снесли советский памятник. Теперь там будет модный фуд-маркет

22.04.2021 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Так меняются эпохи. На бывшей территории завода МПОВТ снесли памятник Григорию Орджоникидзе, одному из руководителей советского государства и «апостолу индустриализации». В скором времени на территории обустроят большой фуд-маркет. 

В 1960 году минскому заводу по производству электронных вычислительных машин было присвоено имя Григория Орджоникидзе, а через несколько лет на территории предприятия был установлен памятник в честь большевистского вождя. Автором скульптуры стал заводской художник Дегтярев, который сделал примерную копию оригинальной скульптуры 1937 года.

Не так давно территория завода была продана трем частным инвесторам, среди которых числится и небезызвестный застройщик «Тапас». Сегодня памятник снесли, а его остатки уже успели увезти.

Как рассказали Onliner в «Тапас», в ближайшее время на бывшей территории завода появится большой фуд-маркет: на 4 тысячах квадратных метров установят 18 домиков, сцену, оборудуют места для фуд-траков. Откроется площадка уже этим летом и будет работать круглый год. Проект реализуют сеть баров Lidbeer Bar и ОАО «Лидское пиво».

— При проведении строительно-монтажных работ по благоустройству территории было принято решение о демонтаже памятника Орджоникидзе из-за его аварийного состояния. Гранитная скульптура в честь одного из ярких вождей большевизма устанавливалась еще в начале 60-х годов прошлого века и за это время пришла в аварийное состояние. Продолжение проведения работ по благоустройству территории без демонтажа монумента представляло опасность для строителей. Решение о дальнейшей судьбе памятника Орджоникидзе, его возможной реставрации либо об окончательном демонтаже, будет принято в соответствии с законодательством.  

Сегодня компания совместно с партнерами выполняет взятые на себя перед государством обязательства по реализации концепции застройки всего квартала в границах ул. В. Хоружей — Кульман — Я. Коласа и привлечению иностранных инвестиций, — рассказали в компании.

Рядом «Тапас» уже реконструирует старое здание бывшего завода, которое в скором времени превратится в бизнес-центр. Как мы уже рассказывали, особенностью бизнес-центра станут его высоченные потолки (от 4 до 5,7 м), стиль лофт и локация в центре города. Парковка будет расположена на прилегающей территории. Внутри «Тапас» не будет нарезать мелкие офисы, а сдаст помещения, организованные по принципу опенспейс, нескольким или даже одному крупному арендатору. Помещения сдаются по $12 по курсу (с НДС) за «квадрат».

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Так меняются эпохи. На бывшей территории завода МПОВТ снесли памятник Григорию Орджоникидзе, одному из руководителей советского государства и «апостолу...
 
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