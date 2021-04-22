На фоне перебоев с водоснабжением в столице МАРТ взял под контроль ценообразование на питьевую воду

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращает внимание на «недопустимость злоупотреблений» при формировании цен на питьевую воду, говорится в публикуемом БелаПАН сообщении пресс-службы ведомства.



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«Учитывая сложившуюся в некоторых районах Минска ситуацию с питьевой водой, МАРТ держит вопрос на особом контроле. Питьевая вода включена в перечень социально значимых товаров. В связи с чем с учетом складывающейся ситуации министерство настоятельно рекомендует придерживаться уровня торговых надбавок на нее в размере не более 30%», — отмечается в сообщении.

Вечером в столице был поврежден водопровод диаметром один метр. По информации МЧС, в результате остановилось пять районных повысительных насосных станций системы водоснабжения («Курасовщина-1», «Лошица», «Серебрянка», «Ангарская-2» и «Аэродромная»), нарушалось водоснабжение в Заводском, Ленинском, Октябрьском районах и поселке Гатово Минского района.

В 02:06 22 апреля водоснабжение потребителей восстановлено по обводным линиям. Был организован подвоз питьевой воды.

Столичная санслужба рекомендует пока пользоваться бутилированной или привозной водой, поскольку пробы воды в некоторых районах не соответствуют ряду параметров. Как сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, в 13 часов были взяты новые пробы воды, после исследования которых станет ясно, можно ли использовать для питья воду из кранов.