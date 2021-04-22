Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Отрастят ли Лукашенко и Путин ангельские крылья

Рассказ Лукашенко о подготовке покушения на него и его детей вначале вызвал иронию и смех у всех, кто внимательно следит за политическими событиями в стране. Особенно смешной ситуация стала, когда в свержении Лукашенко обвинили Федуту, Костусёва и Зенковича. Более комичных заговорщиков и более далеких от силовых структур невозможно придумать. Разве что при обыске у пушкиниста Федуты найдут модель пистолета, из которого застрелили классика русской литературы.

Но когда Путин подтвердил эту версию и осудил подготовку покушения на Лукашенко в своем послании парламенту, многие нюансы прояснилсь.

Итак, до обнародования версии о покушении в общественном сознании Лукашенко имел целый набор негативных образов:

- остался у власти после выборов, результаты которых граждане восприняли как сфальсифицированные;

- использовал чрезмерную силу против протестующих, а в дальнейшем и против всех сторонников перемен, причем подвел под репрессии базу: «Не до законов»;

- не является легитимным президентом в глазах мирового демократического сообщества, в том числе не признан главой государства странами Евросоюза, США, Канадой, Великобританией, Украиной;

- находится под санкциями, в том числе лишен возможности участия в мероприятиях под эгидой Международного олимпийского комитета;

- объявил своих политических оппонентов Тихановскую, Латушко и других террористами и экстремистами.

Путин до всей этой истории с заговором против Лукашенко тоже не выглядел рыцарем в блестящих доспехах. В сознании мирового сообщества он предстает как агрессор, развязавший военные конфликты на территории Грузии и Украины, и мстительный лидер (а в определении президента США и того круче — «убийца»).

После озвучки версии о покушении, и в случае успеха зомбирования граждан телеящиком, Лукашенко должен предстать в образе невинной жертвы, а его оппоненты — кровожадных преступников.

Путин же после своего послания, в котором он возмутился попытками Запада провести цветные революции, убить Януковича, свергнуть Лукашенко, приобретает образ защитника всенародно избранных президентов от тех самых кровожадных врагов.

Кроме того, защищая Лукашенко от заговорщиов, Путин пытается выступать в образе благодетеля народов РФ и РБ, которые стремятся объединиться в Союзном государстве.

Итак, теперь нам предстоит наблюдать, как государственная пропаганда РБ и РФ попробует переформатировать образы двух президентов, представив их ангелами во плоти, а их оппонентов — исчадиями ада. Перед нами начало удивительно интересного политического спектакля, результаты которого трудно предсказать.

Поверят ли граждане обеих стран в то, что те, кто сегодня удерживает власть в РБ и РФ, отрастили за спиной ангельские крылья.

Или эту веру, по образному выражению Лукашенко, «им надо в голову вбивать».

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