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Одноклассники запустили новый формат общения — стикеры со звуком

22.04.2021 17:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Одноклассники первыми из социальных сетей запустили стикеры со звуком — новый формат визуального общения в личных сообщениях и комментариях. Яркие цитаты, музыка и другие звуки помогут лучше передавать эмоции и разнообразят коммуникацию пользователей.

Звуковые стикеры – очередной шаг в развитии платформы ОК для обмена эмоциями. В дополнение к обычным стикерам, а также открыткам, виртуальным подаркам, «моментам» и звонкам пользователи получили возможность быстро обмениваться репликами и эмоциями в максимально удобном формате.

Первые стикеры со звуком создали Ольга Серябкина, Тимур Родригез, IOWA, Наталья Подольская, Бьянка и Денис Клявер, чтобы пользователи ОК могли выражать эмоции словами своих кумиров. Также в соцсети появился стикерпак с запоминающимися фрагментами из собственного сериала ОК «Пять с плюсом!». Стикеры со звуком от ситкома помогут точнее выразиться в переписке с помощью броских фраз от героев сериала. ОК будут постоянно расширять количество звуковых стикерпаков на платформе.

Новые стикеры доступны бесплатно всем пользователям соцсети на витрине стикеров. Они помечены специальной иконкой с динамиком, при клике на которую можно посмотреть анимацию и послушать звук. В диалоге стикеры по умолчанию воспроизводятся без звука, чтобы собеседник прослушал их, когда ему будет удобно. Новые стикеры доступны как в десктопной версии соцсети, так и в последних версиях мобильных приложений на iOS и Android. 

В ближайшее время все пользователи ОК получат возможность загружать свои стикеры со звуком, чтобы друзья и близкие могли использовать их в своем ежедневном общении. Это также позволит авторам, знаменитостям и брендам встроиться в ежедневную коммуникацию своих подписчиков, расширить круг своих фанатов и дополнительно вовлечь пользователей.

ОК активно развивают собственную платформу стикеров: в 2020 году пользователи отправили 1,5 млрд стикеров в личных сообщениях, а количество отправок в комментариях выросло за год на 42%. 

Владимир Кочетков, директор по проектам социальной сети Одноклассники:
 

– Мы постоянно развиваем сервисы для общения в ОК и видим, что обновления востребованы у нашей аудитории. Например, в прошлом году мы разрешили пользователям соцсети загружать свои наборы, и сейчас уже 35% от всех отправленных стикеров – те, которые загрузили пользователи. Теперь мы решили «озвучить» стикеры, потому что звук помогает точнее передать эмоцию, а значит, сделает коммуникацию между пользователями ярче и разнообразнее.

 

 
 
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Одноклассники первыми из социальных сетей запустили стикеры со звуком — новый формат визуального общения в личных сообщениях и комментариях. Яркие цитаты, музыка...
 
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