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Экономист оценил планы Совмина по инфляции и девальвации на три года

22.04.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет министров Беларуси опубликовал свое постановление от 20 апреля №227, указав в нем основные экономические показатели для белорусской экономики на 2021-2023 годы.

Однако экономист, руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук не верит в реалистичность этих прогнозов.

Так, чиновники уверены, что курс доллара не будет сильно расти: в 2021 году он вообще снизится до 2,5553 рубля с сегодняшних 2,5947. А в 2023 году американская валюта подрастет лишь до 2,7097 рубля.

Также в правительстве не согласились с Нацбанком, который спрогнозировал к концу 2021 года рост цен на 7%. В Совмине уверены, что инфляция в этом году не превысит 5,5%, хотя за три месяца цены уже выросли на 3,8%, или более чем на половину от прогноза. В 2023 году чиновники постановили ценам вырасти всего на 4,5%.

ВВП Беларуси, в Совмине уверены, будет расти. На 1,8% в этом году, на 2,9% — в 2022 году и на 3,8% в 2023-м. За первые три месяца 2021 года экономика Беларуси прибавила лишь 0,9%.

«Наверное, данный документ (постановление Совмина № 227 от 20 апреля – Телеграф) готовили в отделе идеологии и сказок народов Беларуси, а не ученые и экономисты. Этот документ, как и многие другие, которые принимались последние два-три года, не соответствует действительности. 

По показателю долга: лимит госдолга – 40% к ВВП, но уже, если посчитать внутренние и внешние обязательства, он больше 50% и продолжает расти. Откуда вдруг возьмется 40%, никто не знает», — отметил в комментарии Telegraf.by экономист, руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук.

Не видит он оснований и для укрепления белорусского рубля к доллару, снижения дефицита бюджета и так далее.

«Это просто набор цифр, которые между собой никак не связаны, кроме как в воображении пропагандистов и идеологов, которые хотят ублажить и успокоить Александра Лукашенко. Другой цели и научной ценности данный документ не имеет», — подчеркнул экономист.

По его словам, сейчас Беларусь находится на стадии полной неопределенности и до конца года «может измениться много чего».

«В ситуации, когда экономические решения принимают люди, невежественные в экономике и пользующиеся лженаучными доводами, может быть все что угодно. От 3-3,5 курс белорусского рубля (к доллару — ред.), инфляция 10-13%, дефицит бюджета в 5% ВВП. Падание ВВП может составить от 3% до 5% в этом году. А может и не быть, в зависимости от того, как они начнут рисовать. Потому что в Беларуси уже нет объективного показателя инфляции, а значит нельзя реально посмотреть, насколько выросла или упала белорусская экономика», — заявил Ярослав Романчук.

Студент, который манипулирует термометром

Экономист сравнил белорусские власти со студентом, который не хочет ходить на занятия и в поликлинике «начал манипулировать показаниями термометра».

«Не нравится высокая инфляция? Давайте собьем, давайте 55% цен на потребительские товары будем регулировать», — привел пример эксперт.

По его словам, в существующей системе доверять подобным документам нельзя, потому что документы двух последних пятилеток «были с треском провалены» и никто за это не понес никакого наказания.

«Вот они так видят. Они же художники, они так видят. Поэтому какой спрос с художников? Они же не ученые-экономисты», — подытожил Ярослав Романчук.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Совет министров Беларуси опубликовал свое постановление от 20 апреля №227, указав в нем основные экономические показатели для белорусской экономики на 2021-2023 годы.
 
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