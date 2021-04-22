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Ищенко: США не смогут бороться с изменениями климата без России и Китая
22.04.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Алексей Дружинин
"О том, что надо ограничивать выбросы в атмосферу, мы и так всегда говорили, даже не потому что происходит что-то с климатом, а потому что чем меньше гадости мы туда выбросим, тем чище будет воздух, которым мы дышим. Тем более, главные отравители атмосферы сейчас США, они даже Китай в этом перещеголяли, Китай начинает бороться с выбросами, американцы не обращают внимания на это", ― рассуждает Ищенко.
Речь даже не столько о США как о государстве, сколько об американских компаниях, которые владеют предприятиями по всему миру и стараются разместить их в странах с крайне низкими требованиями к экологической безопасности, чтобы экономить на очистных сооружениях и получать более дешевую продукцию, уточняет эксперт.
Чем важен саммит по климату
"Байдену необходимо продемонстрировать, что США еще являются лидером, который в состоянии усадить весь мир за стол переговоров. Если вести переговоры без России и Китая на тему климата, сразу возникнет вопрос, а договориться вы без них сможете? Как вы собираетесь при случае бороться хоть с потеплением, хоть с похолоданием, хоть с увеличением загрязнения атмосферы, если два крупнейших производителя будут исключены из переговоров в принципе", ― отмечает аналитик.
По его мнению, и Россия, и Китай понимают, что в ходе нынешнего саммита о чем-то договориться будет возможно, "но площадка существует, переговоры начаты, США с их позицией не вечны, американская гегемония де факто и де юре уже исчезла, осталось только, чтобы осознание этого факта дошло до самих американцев, до европейцев доходит уже очень быстро", говорит Ищенко.
Эту переговорную площадку потом можно будет использовать и в своих интересах, добавляет эксперт.
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Зачем России и Китаю участие в саммите по климату, созванном по инициативе американского лидера Джо Байдена, и какие вопросы в перспективе могут решиться по итогам...
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