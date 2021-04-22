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Лукашенко прилетел к Путину в спортивных туфлях и бомбере
Источник материала: UDF
Скриншот видео Пула Первого
Такой непринужденный стиль, характеризующийся сочетанием спортивных и базовых предметов гардероба, называют «кэжуал» — от английского Casual.
Ранее он уже появлялся на публике в этой куртке. В июне 2020 года он побывал в Могилеве и его пресс-служба назвала его наряд «стильным бомбером».
Александр Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В аэропорту его встретил глава Администрации президента РФ Антон Вайно. Встреча с Путиным начнется вечером около 17:00.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что переговоры могут затянуться до позднего вечера, пишет
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Такой непринужденный стиль называют «кэжуал».
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