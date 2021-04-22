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Лукашенко прилетел к Путину в спортивных туфлях и бомбере

22.04.2021 17:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко прилетел к Путину в спортивных туфлях и бомбере
Скриншот видео Пула Первого
Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщает приближенный телеграм-канал «Пул Первого». На нем был бомбер и спортивные туфли.

Такой непринужденный стиль, характеризующийся сочетанием спортивных и базовых предметов гардероба, называют «кэжуал» — от английского Casual.

Ранее он уже появлялся на публике в этой куртке. В июне 2020 года он побывал в Могилеве и его пресс-служба назвала его наряд «стильным бомбером».

Александр Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В аэропорту его встретил глава Администрации президента РФ Антон Вайно. Встреча с Путиным начнется вечером около 17:00.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что переговоры могут затянуться до позднего вечера, пишет reform.by.
 
Теги: Могилев
 
 
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