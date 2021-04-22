EA выпустит мобильную Battlefield в следующем году

Источник материала: Onliner

Electronic Arts решила пойти по стопам Activision, анонсировав мобильную версию Battlefield на 2022 год. По словам представителей студии DICE, разработчики максимально оптимизируют ее для мобильных устройств, это будет полностью самостоятельный проект, созданный с нуля.

Других подробностей пока нет, однако игра должна составить конкуренцию состоявшимся и действительно популярным Call of Duty: Mobile и PUBG Mobile.

Также в DICE рассказали о работе над «взрослой» версией шутера, которая пока фигурирует под названием Battlefield 6. Говорят, что у геймеров отвалятся челюсти, когда они увидят готовый продукт позже в этом году.

С учетом ситуации на рынке видеокарт оценить достоинства («всю мощь некстгена») новой Battlefield смогут в первую очередь майнеры, а также владельцы консолей нового поколения.