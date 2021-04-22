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Фотофакт. Открытая с помпой в Могилеве «триумфальная арка» уже начала сыпаться – а ведь ей меньше трех лет
Источник материала: Навiны
Торжественное открытие этого сооружения в Могилеве, воспринятого многими горожанами как крайне спорный проект, состоялось 9 октября 2018 года.
Как отмечает портал
Общее мнение могилевчан выражает комментарий Ольги Бабичевой: «Раньше ведь умели делать на века. Ну неужели хоть что-то нельзя сделать по старым технологиям. Пирамиды в Египте до сих пор стоят, а арка и года не продержалась. Позор!»
Фото: Кирилл Кирютин / vk.com/ilovemogilev.
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Фотофакт. Открытая с помпой в Могилеве «триумфальная арка» уже начала сыпаться – а ведь ей меньше трех лет
Торжественное открытие этого сооружения в Могилеве, воспринятого многими горожанами как крайне спорный проект, состоялось 9 октября 2018 года.
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