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На фоне угрозы Лукашенко Украина ввела спецпошлину на белорусскую технику
22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Украинские власти вводят спецпошлину на белорусские автобусы и грузовики, а также начинают антидемпинговые расследования по белорусским крахмалу и рубероиду.
Об этом пишет газета
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.
Фото maz.by
Ранее украинские производители автобусов и троллейбусов пожаловались на неравные условия конкуренции с белорусскими производителями, которых дотирует правительство.
Также в МКМТ на белорусскую продукцию пожаловалась ассоциация производителей картофеля и крахмалопродуктов (от имени предприятия-производителя крахмала ЧМП «Вимал»). Решение по этой жалобе еще не вынесено.
Напомним, на днях при встрече с депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко правитель Беларуси
– Ну а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи?
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И начала антидемпинговые расследования.
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