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На фоне угрозы Лукашенко Украина ввела спецпошлину на белорусскую технику

22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Украинские власти вводят спецпошлину на белорусские автобусы и грузовики, а также начинают антидемпинговые расследования по белорусским крахмалу и рубероиду.

Об этом пишет газета Урядовый курьер.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.

На фоне угрозы Лукашенко Украина ввела спецпошлину на белорусскую технику

Фото maz.by

Ранее украинские производители автобусов и троллейбусов пожаловались на неравные условия конкуренции с белорусскими производителями, которых дотирует правительство.

Также в МКМТ на белорусскую продукцию пожаловалась ассоциация производителей картофеля и крахмалопродуктов (от имени предприятия-производителя крахмала ЧМП «Вимал»). Решение по этой жалобе еще не вынесено.

Напомним, на днях при встрече с депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко правитель Беларуси упрекнул Украину в «антидемпинговых разборках». Александр Лукашенко даже пригрозил:

– Ну а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи?

 
 
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