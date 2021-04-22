МИД РФ: Трудно представить, чтобы «госпереворот» в Беларуси организовывался без ведома спецслужб США

Источник материала: Салiдарнасць

Москва продолжает использовать заявление о срыве планов по «покушению» на Александра Лукашенко для антизапаной пропаганды.





22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила (цитируется по РИА Новости ):

– Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей компетенции говорить о подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США - это будет предметом расследования, безусловно. Хотя, конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах.

Накануне, 21 апреля, в послании Федеральному собранию Владимир Путин возмутился, что Запад не осудил попытку «покушения» на Лукашенко. При этом он проговорился : «А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята?»

Независимые эксперты называют «покушение» на правителя Беларуси провокацией спецслужб.

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