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МИД РФ: Трудно представить, чтобы «госпереворот» в Беларуси организовывался без ведома спецслужб США
22.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Москва продолжает использовать заявление о срыве планов по «покушению» на Александра Лукашенко для антизапаной пропаганды.
22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила (цитируется по
– Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей компетенции говорить о подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США - это будет предметом расследования, безусловно. Хотя, конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах.
Накануне, 21 апреля, в послании Федеральному собранию Владимир Путин возмутился, что Запад не осудил попытку «покушения» на Лукашенко. При этом он
Независимые эксперты называют «покушение» на правителя Беларуси провокацией спецслужб.
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МИД РФ: Трудно представить, чтобы «госпереворот» в Беларуси организовывался без ведома спецслужб США
Москва продолжает использовать заявление о срыве планов по «покушению» на Александра Лукашенко для антизапаной пропаганды.
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