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Белый дом об угрозах Путина: у нас толстая кожа

22.04.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее Путин пригрозил неким странам «быстрым ответом» за якобы пересечение «красной линии» в отношении России.

Администрация Джо Байдена не воспринимает лично агрессивные заявления Владимира Путина 21 апреля, в которых он угрожал странам за пересечение "красной линии" России. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не думаю, что мы принимаем лично то, что говорил президент Путин. У нас толстая кожа", – ответила она.

Также у Псаки спросили, считает ли Вашингтон эффективными недавно введенные против России санкции. На что пресс-секретарь заявила, что Белый дом придерживается позиции: у действий должны быть последствия.

"Мы никогда не ждем и не предвидим, что тот или иной набор санкций изменит поведение, но он посылает четкий сигнал о неприемлемости этого поведения, что его нельзя продолжать",– отметила Псаки.

Что предшествовало

21 апреля во время ежегодного обращения к парламенту Владимир Путин позволил себе агрессивный выпад: он пригрозил странам, не уточнив, кого именно имеет ввиду, что те "пожалеют так, как давно не жалели". Глава Кремля объяснил, что речь идет о недопустимом пересечении "красной линии" в отношении России.

"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения", – заявил Путин.
 
 
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Ранее Путин пригрозил неким странам «быстрым ответом» за якобы пересечение «красной линии» в отношении России.
 
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