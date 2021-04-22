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Звучит забавно: фронтмен Rammstein перепел советскую песню
Источник материала: Партизан
Вокалист метал-групп Rammstein Тилль Линдеманн исполнил на русском языке песню Евгения Долматовского «Любимый город». Ранее эту композицию пел актер Марк Бернес в советском фильме «Истребители»
Кавер-версия песни от Линдеманна стала саундтреком к фильму «Девятаев» о советском летчике Михаиле Девятаеве, который угнал бомбардировщик и сбежал из концлагеря, пишет
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Вокалист метал-групп Rammstein Тилль Линдеманн исполнил на русском языке песню Евгения Долматовского «Любимый город». Ранее эту композицию пел актер Марк Бернес в...
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