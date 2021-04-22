Всех к ногтю: адвокатские бюро и частная адвокатура законом не предусмотрены

На Национальном правовом портале появился законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», который депутаты приняли в первом чтении еще 16 апреля.





Медиазона » изучила документ вместе с адвокатом Натальей Мацкевич. Он дает Минюсту еще больше возможностей для контроля над адвокатами, упраздняет адвокатские бюро и упрощает процедуру получения статуса адвоката для бывших силовиков. «» изучила документ вместе с адвокатом





Поправки в закон об адвокатской деятельности обсуждаются в Беларуси с начала марта; в телеграм-каналах публиковалось несколько вариантов законопроекта.





Согласно одному из этих документов, законодатели сперва хотели запретить частным адвокатам вести защиту по уголовным и административным делам. Но после официального опубликования законопроекта стало ясно, что беларуские адвокаты в принципе больше не смогут работать индивидуально.





— В международной практике общепризнанным является принцип независимости адвокатов и адвокатуры. И это не привилегия самих адвокатов. Смысл этого принципа: чтобы у людей было право на эффективную юридическую помощь, она должна оказываться независимыми юристами, — объясняет Наталья Мацкевич. — Адвокатура должна быть самостоятельной, самоуправляемой и независимой, что позволяло бы адвокатам не думать о своей уязвимости, а думать только об интересах клиентов.





Но сейчас мы видим, что в новой редакции есть существенные отступления от этого принципа. Мы делаем шаг назад от того нормативного регулирования деятельности адвокатуры, которые существует на настоящий момент, что может сказаться на качестве и эффективности оказания юридической помощи, потому что если адвокаты не независимы, то значит, что и надежды на то, что они смело будут отстаивать интересы людей, все меньше и меньше.





Адвокатские бюро и частная адвокатура законом не предусмотрены

Единственной организационной формой адвокатской деятельности законопроект называет юридические консультации. Индивидуальное предпринимательство в сфере адвокатуры и адвокатские бюро упраздняются. Это означает, что адвокаты, которые хотят продолжить работу, должны поступить в юридические консультации.





Адвокатские бюро и индивидуальную деятельность, поясняет Мацкевич, ввели в 2012 году, когда был принят новый закон об адвокатуре. Адвокат сам мог решить, где он работает: в юридической консультации, которая не обладает правом юридического лица и создается коллегией адвокатов, в бюро или индивидуально.





Также адвокатам хотят запретить владеть долями и акциями в компаниях.





— Это означает ровно то, что сказано: нельзя иметь долю в хозяйственных обществах. Получается, что этот запрет распространяется даже на ситуацию наследования, — предполагает Мацкевич.





Бывшие силовики смогут стать адвокатами по упрощенной процедуре

Законопроект упрощает условия для тех, кто собирается стать адвокатом. Из статьи 7 Закона предлагают исключить требование об обязательном трехлетнем стаже работы по специальности (в этом случае нужно пройти стажировку в адвокатуре от шести месяцев до года).





Бывшие силовики, судьи и прокуроры тоже смогут стать адвокатами по упрощенной схеме: стажироваться они должны до трех месяцев, а сдавать квалификационный экзамен только в устной форме.





Адвокат Наталья Мацкевич обращает внимание, что в законопроекте такое условие прописано не для всех бывших сотрудников правоохранительных органов и судов, а только тех, которые «представлены руководителями соответствующих республиканских органов».





— То есть получается, что если прокурор или судья не смог работать в системе, принципиально оттуда ушел и захотел стать адвокатом, то на него это не распространяется. А распространяется только на тех, кто чуть ли не по направлению переходит из милиции, например, в адвокатуру, — говорит Наталья Мацкевич.





Минюст будет согласовывать кандидатуры председателя коллегии адвокатов

Роль министерства юстиции, которое и раньше контролировало адвокатские коллегии, усиливается.





Теперь ведомство будет согласовывать стажеров адвокатов, и, главное, кандидатуры в совет территориальной коллегии адвокатов и председателя коллегии.





Согласно законопроекту, не позднее, чем за месяц до выборов совета коллегия адвокатов должна будет предоставить в Минюст не менее двух кандидатур на должность каждого члена совета территориальной коллегии.





Если Минюст дважды отклонит все кандидатуры, то ведомство само сможет внести предложения по кандидатуре в состав совета. Если же после этого кандидатуры Минюста дважды не одобрит собрание коллегии, то все равно они будут автоматически избраны в состав коллегии.





Точно по такому же принципу Минюст будет согласовывать (или автоматически избирать) и кандидатуру председателя территориальной коллегии адвокатов.





Причем досрочно снять председателя коллегии, как написано в законопроекте, Минюст сможет за «нарушение законодательства или устава коллегии». Действующий закон наделял ведомство таким правом, если председатель допускал «систематическое нарушение закона».





Никакой «помощи за рубль»

Согласно законопроекту, совет коллегии адвокатов, как и республиканская коллегия, получат право контролировать «соотношение стоимости юридической помощи ее объему, сложности и качеству». Как адвокатские органы самоуправления будут это контролировать и что понимается под «соотношением стоимости», неизвестно.





Адвокат Мацкевич считает, что такая норма может фактически привести к контролю за гонорарами адвокатов.





— В настоящее время гонорар адвоката по договору, который определяется соглашением сторон, ничем не регулируется, кроме правил профессиональной этики. Там указано: в зависимости от сложности дела, от стажа адвоката, от сложившейся практики назначения гонорара и так далее. То есть много критериев, которыми можно обосновать гонорар, — говорит Мацкевич. — Теперь включается дополнительный контроль.





Но я не знаю, какой будет механизм, критериев здесь не установлено. Пока это выглядит так, что берет совет коллегии или республиканская коллегия и смотрит, насколько адекватно назначен гонорар: не слишком ли он высокий, не слишком ли маленький. И пока критериев нет, это несет в себе опасность произвольных решений.





По ее мнению, причиной введения такого контроля стали претензии Минюста к адвокатам, которые оказывали юридическую помощь людям, избитым силовиками в августе — сентябре 2020 и тем, кого осудили по административным делам. Юрист считает, что и в действующем законе есть пробел, который не позволяет адвокатам решать, будут ли они помогать кому-то бесплатно.





— Это так называемое отсутствие pro bono помощи (оказание помощи на безвозмездной основе. — МЗ). Во всех государствах такая помощь является честью для адвокатуры. Когда я сама могу определить, кому я буду за деньги оказывать помощь, а кому бесплатно. То есть я оказываю помощь состоятельным людям за довольно высокий гонорар, но одновременно я могу выполнять еще и социальную функцию и кого-то бесплатно провести, у кого этих денег нет. Для молодых адвокатов это является и способом продвижения.





Введение такого пункта может обернуться и другой стороной, когда кому-то покажется, что ставки завышены, говорит Мацкевич.





— И тогда это даст возможность установить жесткие прейскуранты.





Напомним, претензию об «[адвокатской] помощи в один рубль» протестующим, которых судили по административным статьям, высказал адвокатам заместитель министра юстиции Николай Старовойтов на конференции Минской городской коллегии адвокатов.





— Нам известны случаи, и это показала плановая проверка в Минской областной коллегии адвокатов, когда ваши коллеги оказывают такую помощь в один рубль. Если такая ситуация благополучная финансовая в коллегиях адвокатов, тогда почему не отказаться вам [всем] и не уменьшить гонорары.





Второй вопрос: если так действуют не отдельные адвокаты, давайте может быть мы здесь приравняем вас к предпринимателям! Тогда будет другое и налогообложение совершенно. Так тоже вопросы прорабатываются. Имейте ввиду это. Вы имейте это ввиду — ввести одинаковое налогообложение с предпринимателями, — говорит на записи с конференции человек, голос которого, как утверждают правозащитники, похож на голос Старовойтова.





Дисциплинарные дела будут рассматривать республиканская коллегия и совет территориальной коллегии

В соответствии с предлагаемыми изменениями, вести дисциплинарное производство будет не дисциплинарная комиссия, а совет коллегии адвокатов.





Рассматривать дисциплинарные дела в отношении председателей и членов советов коллегий адвокатов будет республиканская коллегия адвокатов. Она же будет рассматривать жалобы на решения о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности, как и о прекращении дисциплинарного производства.





— Наличие отдельного дисциплинарного органа в коллегии адвокатов, что было введено Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» в 2012 году, — это элемент демократического самоуправления коллегии, когда функции управления (Совет коллегии) отделены от компетенции рассматривать вопросы профессиональной этики (дисциплинарная комиссия), — рассказывает Мацкевич. — Сейчас дисциплинарные комиссии предлагается упразднить, и совет коллегии примет на себя функции дисциплинарного органа.





По мнению адвоката, «опасность в том, что формирование совета коллегии подконтрольно Минюсту».





— Члены совета согласовываются, а не напрямую выбираются адвокатами, как сейчас члены дисциплинарных комиссий, — объясняет адвокат.





Мацкевич предполагает, что, возможно, причина упразднения дисциплинарных комиссий в том, что «в последние месяцы они продемонстрировали независимую позицию и не нашли проступков, дискредитирующих звание адвоката, в действиях тех коллег, которые в последующем были лишены лицензии Министерством юстиции, которое решило, что они совершили такие проступки».





— Но, полагаю, что вряд ли сиюминутные ситуации и мнения могут быть оправданием для изменения подходов к правовым принципам устройства адвокатуры, которые складывались веками, — считает адвокат.