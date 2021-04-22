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МОК запретил гимн России на Олимпиаде. И вот чем его заменили

22.04.2021 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил использовать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве гимна для российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).


Reuters

Напомним, что вместо отстраненной за допинговые нарушения сборной России на Олимпиаде будет выступать Команда ОКР.

Ей запретили использовать на Играх флаг и гимн России. Вместо флага будет использован герб ОКР, сделанный в цветах российского флага.

 
 
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Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил использовать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского в качестве гимна Команды ОКР...
 
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