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МОК запретил гимн России на Олимпиаде. И вот чем его заменили
Источник материала: Tut.by
Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил использовать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве гимна для российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает пресс-служба
Напомним, что вместо отстраненной за допинговые нарушения сборной России на Олимпиаде будет выступать Команда ОКР.
Ей запретили использовать на Играх флаг и гимн России. Вместо флага будет использован герб ОКР, сделанный в цветах российского флага.
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Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил использовать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского в качестве гимна Команды ОКР...
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