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Белорусский стартап VOCHI номинирован на две престижные международные премии

22.04.2021 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мобильное приложение VOCHI, которое входит в портфель инвестиционной компании Bulba Ventures, номинировано на две международные премии: The Webby Awards (в категории «Эксперименты и инновации») и The Europas Awards (в категории «Популярные медиа и развлекательные стартапы»). На двух площадках проходит онлайн-голосования, по итогам которых будут определены победители в начале мая, сообщает команда проекта.


Источник: VOCHI

VOCHI — это мобильный фото и видео редактор на базе искусственного интеллекта. Основное отличие от прочих редакторов - это умение распознавать любые объекты на видео/фото и накладывать на них эффекты и фильтры. Также есть набор базовых функций: обрезка видео, цветокоррекция, добавление текста.

Сейчас стартап был номинирован на двух ежегодных международных премиях. Одна из них — The Webby Awards, проходит уже в 25-ый раз и объединяет более 2000 лидеров мнений в составе жюри. В разные годы победителями премии становились такие крупные компании как Amazon, eBay, Yahoo!, iTunes, Google, BBC, CNN, Wikipedia, YouTube и другие.

Премия The Europas Awards также проходит ежегодно с 2010, основал которую главный редактор Techcrunch Майк Бутчер. В разные годы премия отметила работу стартапов Spotify, Transferwise, Soundcloud и Babylon Health. Сегодня The Europas Awards считается одной из самых престижных наград для стартапов из Европы.

Голосование на площадке The Webby Awards проходит с 20 апреля до 6 мая включительно (11:59 PM/PST). Прямая ссылка здесь.

Голосование на площадке The Europas Awards проходит с 19 апреля по 9 мая включительно (23:59, British Summer Time). Прямая ссылка здесь.

 
 
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