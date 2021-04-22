По семейному капиталу планируют ввести изменения. На что еще хотят разрешить тратить деньги

Источник материала: Tut.by

В Беларуси планируют внести изменения в правила использования семейного капитала, соответствующий проект указа уже разработан и внесен на рассмотрение в правительство. В частности, предполагается, что семейный капитал можно будет потратить на погашение кредита тем, кто заключил договор на строительство жилья самостоятельно, на погашение займов на строительство жилья от нанимателя, на приобретение товаров для людей с инвалидностью. Также в Минтруда рассказали, сколько отцов воспользовались правом на отцовский отпуск после рождения ребенка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На что хотят разрешить тратить семейный капитал и сколько семей воспользовались деньгами досрочно

Как сообщила на видеобрифинге начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Марина Артеменко, проект указа по вопросам семейного капитала уже внесен на рассмотрение в правительство. Он предусматривает расширение направлений использования средств семейного капитала в том, что касается улучшения жилищных условий, получения услуг здравоохранения и образования.

— Предлагается, что средства семейного капитала можно будет использовать на погашение задолженности по кредиту тем гражданам, которые самостоятельно заключили соответствующий договор на строительство жилья. Сейчас — только направленные на строительство в установленном порядке. Также предусматривается возможность направления на погашение займов, предоставленных организациями по месту работы граждан, на приобретение доли в праве собственности на жилое помещение, — рассказала Марина Артеменко.

В том, что касается расходов на здравоохранение, средства семейного капитала можно будет направить также на ортопедические услуги.

— И появится кардинально новое направление — это приобретение товаров социальной адаптации и реабилитации для людей с инвалидностью. Надо сказать, это достаточно востребованные направления, и приобретение таких товаров поможет улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, поскольку они достаточно дорогостоящие, - отметила Марина Артеменко.

Также проект указа предполагает, что средства семейного капитала могут быть направлены на оплату образования в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси (судя по всему, имеется в виду университет МИТСО). Помимо этого в указе есть «меры, направленные на ограничение нецелевого использования средств семейного капитала», уточнила представитель Минтруда.

Начиная с 2015 года, когда появилась программа семейного капитала, в стране было открыто более 97 тысяч соответствующих счетов на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Марина Артеменко отмечает, что «эта сумма сопоставима с годовыми расходами на всю систему государственных пособий семьям с детьми».

— Досрочно средства семейного капитала использовала 31 тысяча многодетных семей. На 1 марта это более 440 миллионов рублей, или 18% от зачисленных средств. Достаточно активно использование средств семейного капитала началось с 2020 года, когда были внесены изменения в законодательство и было дано право использовать их на строительство жилья и получение образования.

Сейчас в Беларуси насчитывается более 114 тысяч многодетных семей. Начиная с 2015-го в год рождается порядка 20 тысяч третьих и последующих детей, их доля в общем числе рождений — 23%.

Сколько мужчин решили взять отцовский отпуск после рождения ребенка

С января 2020 года у белорусских мужчин есть возможность взять двухнедельный неоплачиваемый отпуск после рождения ребенка.

— Мы поставили себе задачу изучить, насколько востребована эта норма, и провели блиц-опрос на 19 крупных предприятиях. Получили такие сведения, что более 40 мужчин-отцов воспользовались правом на такой отцовский отпуск при рождении ребенка, — сообщила Марина Артеменко.

По ее словам, в этом года НИИ труда Минтруда проведет социологический опрос, в котором поучаствуют 200 предприятий. После него можно будет получить более репрезентативные данные: например, берут ли отцы этот отпуск полностью или частично, оплачивает ли их наниматель (такая возможность есть, если это предусмотрено в коллективном договоре).

— В целом в текущем году запланированы изменения в Трудовой кодекс, и мы рассматриваем возможность внесения изменений, которые будут направлены на совмещение профессиональных и семейных обязанностей родителей. Поэтому мы так активно изучаем, нуждается ли эта норма в какой-то корректировке и как нам двигаться дальше. Но сам факт, что такой отпуск используется отцами, очень позитивный, — прокомментировала Марина Артеменко.