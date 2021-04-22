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Джейсон Стэйтем оценил свой «пацанский» портрет на русском заборе

22.04.2021 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский актер Джейсон Стэйтем во время интервью «Ленте.ру» оценил свой портрет на типичном русском заборе.


Он узнал, что в России его считают пацанским идеалом, а интернет полон цитат, мемов и демотиваторов с ним. Увидев, что его лицо изображено на заборе рядом с цитатой «Не проси уважения. Делай так, чтобы уважали», артист посмеялся и признался, что польщен таким статусом.

«Что ж, я в каком-то смысле вырос на улицах. Мутил разные делишки на перекрестках. Встречал немало сомнительных персонажей. Мое детство и юность прошли на окраинах в южном Лондоне. Вокруг всегда хватало жестких пацанов, людей с интересными лицами. Так что, наверное, во мне осталась эта аутентичность», — отреагировал Стэйтем.

Размышляя о своей маскулинности, актер заявил, что ему действительно свойственны многие мужские черты. Он отметил, что любит делать вещи своими руками, нести ответственность и старается «быть хорошим отцом и надежным защитником своей леди». При этом он добавил, что старается не перебарщивать со своей маскулинностью, так как у мужчин тоже есть чувства.

 
 
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Он узнал, что в России его считают пацанским идеалом, а интернет полон цитат, мемов и демотиваторов с ним.
 
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