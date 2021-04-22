Как бесплатно получить образование в России: квоты, экзамены при вузах и ЦТ

Источник материала: Sputnik Беларусь

РФ существенно увеличивает число квот на обучение в вузах для иностранцев. Но благодаря статусу граждан Союзного государства белорусы имеют больше возможностей для поступления в российские высшие учебные заведения. Как это сделать и какие специальности привлекают белорусских абитуриентов в России – читайте в обзоре Sputnik Беларусь.

Воспользоваться квотами Правительства РФ

Свыше 10 тысяч граждан Беларуси в настоящее время обучаются в российских вузах, сообщили Sputnik в Министерстве образования и науки России. Для сравнения: на 2019 год в Польше получали высшее образование чуть более 6 тысяч белорусов, такие данные приводит профильное ведомство республики. В 2019-м Белстат сообщал о 252,5 тысячи белорусских студентов в вузах РБ.

Год от года Россия увеличивает квоты, благодаря которым иностранные студенты могут за счет российского бюджета обучаться в вузах РФ. При этом растет и число заявок от белорусов, которые хотят попасть под действие российской программы.

© Sputnik Рост интереса граждан Беларуси к высшему образованию в РФ

© Sputnik Рост интереса граждан Беларуси к высшему образованию в РФ

Стоит отметить, что в РБ около 50% мест в вузах являются бюджетными, в РФ этот показатель выше 60%.

Студентка второго курса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Дарья Лемешонок поступила по квоте, предоставленной российским правительством.

"Я была участницей олимпиад по биологии, научно-практических конференций. Все дипломы и награды я отнесла в Российский центр науки и культуры в Минске, мне начислили баллы, которых хватило для получения квоты, – вспоминает девушка. – Почему я выбрала Россию? Мне показалось, что здесь я смогу реализовать свой потенциал, ведь Балтийский федеральный университет славится своими лабораториями и оборудованием".

По данным Россотрудничества, на 2021-2022 учебный год на обучение в вузах РФ подано порядка 1000 заявок. 90% абитуриентов хотят обучаться по программам бакалавриата и специалитета, 6% – магистратуры, 4% – аспирантуры и ординатуры.

"Наиболее популярными направлениями подготовки по количеству заявок стали математика и механика – это 17% от общего количества заявок, медицина – 13,5%, экономика и управление – 12%", – уточнили в пресс-службе федерального агентства.

Для поступления по квоте на первом этапе отбора кандидатам нужно заполнить анкету, отсканировать паспорт и прислать документ об образовании (аттестат или диплом) в представительство Россотрудничества в Беларуси. Далее учитываются индивидуальные достижения кандидата – победы в олимпиадах и прочее. Для бакалавриата и специалитета в текущем году предусмотрено новшество – тестирование: нужно сдать два вступительных предмета на будущую специальность.

© Sputnik Количество граждан Беларуси в российских вузах

© Sputnik Количество граждан Беларуси в российских вузах

Сдать экзамены в российском вузе

Белорусы могут поступить в Россию не только в рамках квот, но и через российские вступительные испытания, сдав Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Но практически в те же сроки проходят школьные выпускные экзамены в Беларуси и сдача централизованного тестирования (ЦТ). Поэтому некоторые белорусы сдают экзамены непосредственно в российском вузе. Их результаты приравниваются к ЕГЭ.

По результатам таких экзаменов Павел Гладилович из Новополоцка пять лет назад поступил в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ". Сейчас он уже учится в магистратуре НИТУ "МИСиС" и мечтает уйти в экспериментально-теоретическую физику и когда-нибудь вернуться на родину, чтобы "оживить" кафедру физики Белорусского госуниверситета.

"Я планирую получить ученую степень, вернуться в Беларусь и там преподавать, чтобы и белорусская наука поднималась", – рассуждает он.

По данным Минобрнауки РФ, в текущем учебном году обучение за счет средств федерального бюджета проходят 3734 белоруса. Цифра растет с каждым годом, в 2019 году граждан Беларуси было 3618 человек, в 2018 – 3471.

Студент-химик Московского государственного университета имени Ломоносова Денис Порфирьев победил в олимпиаде школьников МГУ имени М.В. Ломоносова, и для поступления на "бюджет" ему необходимо было лишь сдать один внутренний экзамен по химии, замещающий ЕГЭ.

Молодой человек вспоминает, что в родном Минске он с девятого класса участвовал в предметных олимпиадах и имел возможность поступить на "бюджет" в любой белорусский вуз, но сделал выбор в пользу России, посчитав, что в Москве у него будет больше шансов реализовать свой потенциал.

"Мне не поступали заманчивые предложения из европейских вузов. По-моему, это какой-то вымысел, что Европа пачками заманивает белорусских студентов. Если у кого-то и есть возможность уехать учиться в ЕС, то абитуриенты выбирают вузы Польши и Чехии. Но про Чехию я точно знаю, что уровень образования там существенно ниже, чем в России. В таком случае мне непонятно: ради чего уезжать туда? Только ради европейского диплома?" – рассуждает собеседник Sputnik.

Этим летом белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы не только по результатам ЕГЭ, как было прежде, но и по итогам централизованного тестирования.

Новые правила будут действовать в отношении бакалавриата, специалитета и магистратуры. При поступлении достаточно будет лишь предъявить сертификат с успешными результатами ЦТ. Однако за учебными заведениями России остается право на проведение внутренних вступительных экзаменов и собеседований.