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Рыбное эльдорадо: жители Сахалина руками ловят сельдь – видео
22.04.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Рыба подошла близко к берегу, поскольку у нее начался нерестовый период – на мелководье скопились огромные косяки сельди, которую не составляет труда поймать руками.
Местные жители ловят не всю рыбу, а только ту, которая больше размером. "Хоть селедки объедимся", – прокомментировал происходящее автор видео.
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Жители российского острова Сахалин начали массовую заготовку сельди, которая подошла к побережью. Смотрите на видео кадры, снятые одним и рыболовов.
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