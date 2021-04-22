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Рыбное эльдорадо: жители Сахалина руками ловят сельдь – видео

22.04.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Рыба подошла близко к берегу, поскольку у нее начался нерестовый период – на мелководье скопились огромные косяки сельди, которую не составляет труда поймать руками.

Местные жители ловят не всю рыбу, а только ту, которая больше размером. "Хоть селедки объедимся", – прокомментировал происходящее автор видео.

 
 
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Жители российского острова Сахалин начали массовую заготовку сельди, которая подошла к побережью. Смотрите на видео кадры, снятые одним и рыболовов.
 
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