Рыбное эльдорадо: жители Сахалина руками ловят сельдь – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Рыба подошла близко к берегу, поскольку у нее начался нерестовый период – на мелководье скопились огромные косяки сельди, которую не составляет труда поймать руками.

Местные жители ловят не всю рыбу, а только ту, которая больше размером. "Хоть селедки объедимся", – прокомментировал происходящее автор видео.