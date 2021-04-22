Как выстроить информационную безопасность в компании

Источник материала: ProBusiness





Сегодня компании вынуждены выделять все больше ресурсов на противостояние киберпреступникам. И, безусловно, на вопросах безопасности экономить не стоит. Но можно оптимизировать работу систем защиты данных в компании так, чтобы сократить ресурсы, необходимые на их внедрение и поддержание.

Как это сделать? Рассмотрим на примере кейса компании Softline, которая помогла ОАО «СтатусБанк» повысить уровень информационной безопасности и сократить расходы на защиту данных.

О заказчике

ОАО «СтатусБанк» — быстро развивающийся белорусский банк, который является деловым партнером для многих частных и бизнес-клиентов.

«Каждый день в банк поступает большое количество персональной конфиденциальной информации, поэтому именно в этом секторе экономики важны постоянное развитие и улучшение систем информационной безопасности», — прокомментировал руководитель направления информационной безопасности Softline Belarus Александр Дубина.

Финансовые учреждения по статистике в большей степени подвергаются кибератакам. Злоумышленники регулярно пытаются заполучить данные о счетах пользователей, а схемы мошенничества становятся все более изощренными. Поэтому СтатусБанк всегда стремится использовать передовые технологии для обеспечения защиты данных своих клиентов.

Запрос на повышение информационной безопасности

В «СтатусБанк» было принято решение усовершенствовать процесс получения информации об уязвимых местах и каждом активе в ИТ-инфраструктуре.

Одним из ключевых требований со стороны заказчика было наличие детектирования вредоносных активностей и различных системных аномалий из разных источников на ранних стадиях, их анализ и предупреждение планируемых атак.

Начальник управления безопасности ОАО «СтатусБанк» Морозов Виктор Иванович рассказал о потребностях организации: «Перед нашей компанией встал вопрос о поставке программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы анализа событий информационной безопасности. Это потребовалось для обнаружения вторжений, атак и вредоносной активности в сети. Мы долго искали надежного поставщика и, в результате конкурса, остановили свой выбор на компании Softline”.

Реализация проекта

Softline Belarus реализовала проект по повышению уровня информационной безопасности ОАО «СтатусБанк» на базе Max Patrol SIEM компании Positive Technologies. Проект ввода в эксплуатацию проходил поэтапно с декабря 2019 по октябрь 2020 года.

Решение Max Patrol SIEM имеет одну из самых крупных в мире базу знаний об уязвимостях. Система анализирует и сразу же выявляет атаки на ИТ-инфраструктуру, держа под постоянным контролем ее состояние.

Max Patrol SIEM обеспечил ОАО «СтатусБанк» функциями и преимуществами, которые критически важны для банковской сферы как ни для какой другой:

Автоматическое получение свежих экспертных знаний для выявления актуальных угроз

Построение топологии сети и автоматическое обновление ее в случае изменений

Контроль работы источников событий ИБ

Проверка передаваемых файлов на вирусные угрозы

Оценка уровня защищенности организации и эффективности процессов ИБ с помощью модуля PT SIP

Внедрение решения Max Patrol SIEM, которое было выбрано в рамках проведения процедуры закупки, позволило банку сократить трудозатраты и сэкономить ресурсы, необходимые для предоставления кибербезопасности ИТ-инфраструктуры.

Результаты

Решение Max Patrol SIEM обеспечило ОАО «СтатусБанк» функциями и преимуществами, которые критически важны для банковской сферы. Например, стала доступна проверка передаваемых файлов на вирусные угрозы. Также появилась возможность контроля источников событий информационной безопасности, а также оценки уровня защищенности организации.

В результате решение оказалось оптимальным для закрытия всех потребностей банка и отвечало всем его требованиям, а также национальному и международному законодательству.

Начальник управления безопасности ОАО «СтатусБанк» Морозов Виктор Иванович отметил: “Специалисты Softline показали свою компетентность и оперативность в ходе сотрудничества. Проект был выполнен в кратчайшие сроки и превысил наши ожидания. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и рекомендуем Softline как надежного партнера».

“Успешный опыт Softline Belarus работы с лидирующими банками Беларуси помог оперативно решить поставленные ОАО «СтатусБанк» задачи. Внедрение Max Patrol SIEM позволило банку приобрести систему, которая поможет быстро и максимально точно выявлять новые инциденты ИБ и реагировать на них” — рассказал о проекте руководитель направления информационной безопасности Softline Belarus Александр Дубина.

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