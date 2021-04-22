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Как выстроить информационную безопасность в компании
22.04.2021 17:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня компании вынуждены выделять все больше ресурсов на противостояние киберпреступникам. И, безусловно, на вопросах безопасности экономить не стоит. Но можно оптимизировать работу систем защиты данных в компании так, чтобы сократить ресурсы, необходимые на их внедрение и поддержание.
Как это сделать? Рассмотрим на примере кейса компании Softline, которая помогла ОАО «СтатусБанк» повысить уровень
О заказчике
ОАО «СтатусБанк» — быстро развивающийся белорусский банк, который является деловым партнером для многих частных и бизнес-клиентов.
«Каждый день в банк поступает большое количество персональной конфиденциальной информации, поэтому именно в этом секторе экономики важны постоянное развитие и улучшение систем информационной безопасности», — прокомментировал руководитель направления информационной безопасности Softline Belarus Александр Дубина.
Финансовые учреждения по статистике в большей степени подвергаются кибератакам. Злоумышленники регулярно пытаются заполучить данные о счетах пользователей, а схемы мошенничества становятся все более изощренными. Поэтому СтатусБанк всегда стремится использовать передовые технологии для обеспечения защиты данных своих клиентов.
Запрос на повышение информационной безопасности
В «СтатусБанк» было принято решение усовершенствовать процесс получения информации об уязвимых местах и каждом активе в ИТ-инфраструктуре.
Одним из ключевых требований со стороны заказчика было наличие детектирования вредоносных активностей и различных системных аномалий из разных источников на ранних стадиях, их анализ и предупреждение планируемых атак.
Начальник управления безопасности ОАО «СтатусБанк» Морозов Виктор Иванович рассказал о потребностях организации: «Перед нашей компанией встал вопрос о поставке программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы анализа событий информационной безопасности. Это потребовалось для обнаружения вторжений, атак и вредоносной активности в сети. Мы долго искали надежного поставщика и, в результате конкурса, остановили свой выбор на компании Softline”.
Реализация проекта
Решение Max Patrol SIEM имеет одну из самых крупных в мире базу знаний об уязвимостях. Система анализирует и сразу же выявляет атаки на ИТ-инфраструктуру, держа под постоянным контролем ее состояние.
Max Patrol SIEM обеспечил ОАО «СтатусБанк» функциями и преимуществами, которые критически важны для банковской сферы как ни для какой другой:
Внедрение решения Max Patrol SIEM, которое было выбрано в рамках проведения процедуры закупки, позволило банку сократить трудозатраты и сэкономить ресурсы, необходимые для предоставления
Результаты
Решение Max Patrol SIEM обеспечило ОАО «СтатусБанк» функциями и преимуществами, которые критически важны для банковской сферы. Например, стала доступна проверка передаваемых файлов на вирусные угрозы. Также появилась возможность контроля источников событий информационной безопасности, а также оценки уровня защищенности организации.
В результате решение оказалось оптимальным для закрытия всех потребностей банка и отвечало всем его требованиям, а также национальному и международному законодательству.
Начальник управления безопасности ОАО «СтатусБанк» Морозов Виктор Иванович отметил: “Специалисты Softline показали свою компетентность и оперативность в ходе сотрудничества. Проект был выполнен в кратчайшие сроки и превысил наши ожидания. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и рекомендуем Softline как надежного партнера».
“Успешный опыт Softline Belarus работы с лидирующими банками Беларуси помог оперативно решить поставленные ОАО «СтатусБанк» задачи. Внедрение Max Patrol SIEM позволило банку приобрести систему, которая поможет быстро и максимально точно выявлять новые инциденты ИБ и реагировать на них” — рассказал о проекте руководитель направления информационной безопасности Softline Belarus Александр Дубина.
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