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В МИД РФ настаивают, что «свержение» Лукашенко готовилось с участием спецслужб США
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила (цитируется по
– Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей компетенции говорить о подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США - это будет предметом расследования, безусловно. Хотя, конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах.
Накануне, 21 апреля, в послании Федеральному собранию Владимир Путин возмутился, что Запад не осудил попытку «покушения» на Лукашенко. При этом он проговорился:
«А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята?»
Независимые эксперты называют «покушение» на правителя Беларуси провокацией спецслужб.
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Независимые эксперты называют «покушение» на правителя Беларуси провокацией спецслужб.
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