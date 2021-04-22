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«А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята?»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В МИД РФ настаивают, что «свержение» Лукашенко готовилось с участием спецслужб США Независимые эксперты называют «покушение» на правителя Беларуси провокацией спецслужб.

22 апреля официальный представитель МИД РФзаявила (цитируется по):– Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей компетенции говорить о подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США - это будет предметом расследования, безусловно. Хотя, конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах.Накануне, 21 апреля, в послании Федеральному собраниювозмутился, что Запад не осудил попытку «покушения» на Лукашенко. При этом он проговорился:Независимые эксперты называют «покушение» на правителя Беларуси провокацией спецслужб.