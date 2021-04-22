Источник материала: UDF



Август 2020 года

Сценарий первый. Лукашенко уйдет сам

Сценарий второй. Разбирательство по факту фальсификации выборов

Сценарий третий. Болезнь

Сценарий четвертый. Переворот

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как уйдет Лукашенко: варианты и сценарии У Лукашенко еще есть шанс сохранить лицо и уйти достойно.

Самый «бескровный» из предполагаемых вариантов. Хотя и не самый вероятный. Заключается в том, что Александр Лукашенко сам, по собственной воле уйдет с поста главы государства. Сложность заключается в том, что, хотя президент и говорил, что не держится за власть, факты говорят об обратном.Не менее фантастическая версия, поскольку президент никогда не признает, что выиграл нечестно. Также не признает он факт насилия, превышения власти правоохранителями. А какой-то институт, общественная организация, способные это доказать, в Беларуси не существуют. К международным же Александр Григорьевич просто мало восприимчив.Такой расклад предусматривается, кстати, и законодательно. Но, опять же, необходимо доказать, что состояние здоровья Лукашенко препятствует исполнению его обязанностей главы государства. Ельцинского варианта «я устал, я ухожу» можно не ждать. Сам, по собственной воле Александр Григорьевич с минимальнейшей вероятностью признает, что болен.Если в противостоянии власти и оппозиции последняя сможет как-то закрепиться, начать побеждать, то объявление досрочных выборов (чтобы избежать переворота, кровавого финала) могло бы спасти ситуацию. Тогда, даже с учетом проигрыша, Лукашенко мог бы сохранить лицо. Уйти достойно.