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Как уйдет Лукашенко: варианты и сценарии

22.04.2021 17:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как уйдет Лукашенко: варианты и сценарии
Август 2020 года
Вопрос отставки Лукашенко по-прежнему остается актуальным для многих белорусов. Политологи предполагают не один и не два сценария, а целых четыре. Причем три из них подразумевают чуть ли не насильственное отстранение президента, лишение его полномочий. Итак, рассмотрим варианты.

Сценарий первый. Лукашенко уйдет сам


Самый «бескровный» из предполагаемых вариантов. Хотя и не самый вероятный. Заключается в том, что Александр Лукашенко сам, по собственной воле уйдет с поста главы государства. Сложность заключается в том, что, хотя президент и говорил, что не держится за власть, факты говорят об обратном.

Сценарий второй. Разбирательство по факту фальсификации выборов



Не менее фантастическая версия, поскольку президент никогда не признает, что выиграл нечестно. Также не признает он факт насилия, превышения власти правоохранителями. А какой-то институт, общественная организация, способные это доказать, в Беларуси не существуют. К международным же Александр Григорьевич просто мало восприимчив.

Сценарий третий. Болезнь


Такой расклад предусматривается, кстати, и законодательно. Но, опять же, необходимо доказать, что состояние здоровья Лукашенко препятствует исполнению его обязанностей главы государства. Ельцинского варианта «я устал, я ухожу» можно не ждать. Сам, по собственной воле Александр Григорьевич с минимальнейшей вероятностью признает, что болен.

Сценарий четвертый. Переворот


Если в противостоянии власти и оппозиции последняя сможет как-то закрепиться, начать побеждать, то объявление досрочных выборов (чтобы избежать переворота, кровавого финала) могло бы спасти ситуацию. Тогда, даже с учетом проигрыша, Лукашенко мог бы сохранить лицо. Уйти достойно.
 
 
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У Лукашенко еще есть шанс сохранить лицо и уйти достойно.
 
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