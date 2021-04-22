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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чехия вышлет еще около 70 сотрудников посольства России Сейчас в посольстве России в Праге работает 27 дипломатов и 67 административно-технических работников.

Сегодня в полдень истек срок, до которого Россия должна позволить всем 20 чешским дипломатам вернуться в посольство в Москве, которая выслала их в ответ на высылку 18 сотрудников российского посольства, которые, по мнению чешских властей, работали на спецслужбы.Решение чешского МИД позволит сравнить численность диппредставительств и действует с сегодняшнего дня. У России есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.После отъезда высланных сотрудников в посольстве Чехии в Москве оставалось 24 сотрудника, в том числе пять дипломатов и 19 административно-технических работников.Сейчас в посольстве России в Праге работает 27 дипломатов и 67 административно-технических работников.