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Чехия вышлет еще около 70 сотрудников посольства России

22.04.2021 17:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Чехия вышлет еще около 70 сотрудников посольства России
Иллюстративное фото
Чехия решила сравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

Сегодня в полдень истек срок, до которого Россия должна позволить всем 20 чешским дипломатам вернуться в посольство в Москве, которая выслала их в ответ на высылку 18 сотрудников российского посольства, которые, по мнению чешских властей, работали на спецслужбы.

Решение чешского МИД позволит сравнить численность диппредставительств и действует с сегодняшнего дня. У России есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.

После отъезда высланных сотрудников в посольстве Чехии в Москве оставалось 24 сотрудника, в том числе пять дипломатов и 19 административно-технических работников.

Сейчас в посольстве России в Праге работает 27 дипломатов и 67 административно-технических работников.
 
 
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Сейчас в посольстве России в Праге работает 27 дипломатов и 67 административно-технических работников.
 
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