«Каждые полчаса нужно было говорить, что я склонен к экстремизму». Истории политзаключенных, которые уже вышли на свободу

Источник материала: KYKY

На свободу вышли двое беларусов, которых правозащитники признали политическими заключенными. Андрей Сысун провел за решеткой три месяца за «порчу имущества»: написал на подъезде «3%», «Л… уходи» и «Жыве Беларусь». Мария Сафонова отсидела два месяца за то, что сделала надпись на асфальте «Да здравствует Беларусь!» и нарисовала БЧБ-флаг на двери дома. Вот истории этих людей.

Андрей Сысун

Адрея задержали в сентябре прошлого года с БЧБ-флагом, сразу же отправили на десять суток. Уже в изоляторе у парня спросили об уголовном деле за порчу имущества, которое было возбуждено против него.

Суд состоялся в конце декабря. Андрея признали виновным и отправили на три месяца за решетку. Парня арестовали не сразу – он пробыл на свободе до 18 января. «Я сам позвонил следователю. Говорю, а когда меня заберут, уже время идет. Я хотел к лету быть на свободе», – рассказывает Андрей. Его забрали 19 января.

Андрей прошел через изоляторы Жодино и Гродно, а после попал в Барановичский СИЗО: «Честно скажу, в Жодино было хорошо, если сравнивать с другими местами: кормили, ты мог поспать, делать, что хочешь», – пояснил Андрей «Региональной газете».

В СИЗО Андрея поставили на учет как «склонного к экстремистским и деструктивным действиям»: «Каждые полчаса открывалась «кормушка», я должен был назвать свое имя, статью, срок наказания и что, мол, склонен к экстремизму. Длилось так примерно месяц, а потом, наверное, они поленились делать это».

Андрей говорит, что к нему подсаживали людей, которые пытались выяснить, почему он попал за решетку. По его словам, за это администрация давала «задающим вопросы» сигареты.

Андрея выпустили на свободу 18 апреля, но в СИЗО он постоянно думал, что этого не случится: «Выхожу, мне дают бумажку об освобождении и сразу забирают – думал, что будет вот так, когда сидел. Думал, что не отпустят. Думал, что отвезут на Володарку».

Но его история еще не закончена: «Мне нужно каждое воскресенье ходить на профбеседы, пока работу не найду. Нужно отмечаться, есть и другие ограничения».

Мария Сафонова

Как и Андрей, Мария отбывала наказание в Барановичах. Она поделилась своей историей с «Нашей Нивой». Мария говорит, что СИЗО можно было покупать продукты каждый день, кроме воскресенья и понедельника. Да и с доставкой писем у нее проблем не было. Она добавляет: «Я могла крикнуть «Жыве Беларусь», и мне за это ничего не делали».

По словам Марии, в СИЗО «неплохо кормят», а еще там есть достойная библиотека: «Я заказала и прочитала почти все тома «Архипелага ГУЛАГ», там много актуального и для сегодняшних реалий». Девушка вспоминает, что самое сложное для нее в СИЗО – отсутствие тишины: «С 6 до 9 утра играла музыка, потом нам включали лекции с внутренними правилами распорядка, а дальше – снова музыка и лекции».

Первое, что сделала Мария, когда вышла на свободу, – купила себе шаурму. Она признается, что, если бы была возможность что-то поменять, она бы ей не воспользовалась – сделала бы все то же самое.