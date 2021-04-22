Материнская плата Xiaomi Mi 11 может подгорать

Источник материала: Onliner

Владельцы смартфонов Xiaomi Mi 11 жалуются на проблему с мобильником: при определенных обстоятельствах у него может подгорать материнская плата. При каких, пока не ясно, однако обычно тому предшествует сильный нагрев мобильника. О своих бедах пользователи рассказали в официальном аккаунте главы Xiaomi в соцсети Weibo, однако он пока не отреагировал.

Вероятно, считают владельцы Xiaomi Mi 11, проблема связана с системой охлаждения смартфона — что, в общем-то, логично. С учетом объемов продаж — в Китае за 21 день реализовано более миллиона девайсов — жалоб в ближайшее время может стать больше.

Покупатели Xiaomi Mi 11 также сообщали о быстрой разрядке аккумулятора смартфона и нагреве (без выхода материнской платы из строя). Для того чтобы разогреть мобильник, говорят они, требуется 10 минут игры.