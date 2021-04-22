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Материнская плата Xiaomi Mi 11 может подгорать
Источник материала: Onliner
Владельцы смартфонов Xiaomi Mi 11
Вероятно, считают владельцы Xiaomi Mi 11, проблема связана с системой охлаждения смартфона — что, в общем-то, логично. С учетом объемов продаж — в Китае за 21 день реализовано более миллиона девайсов — жалоб в ближайшее время может стать больше.
Покупатели Xiaomi Mi 11 также сообщали о быстрой разрядке аккумулятора смартфона и нагреве (без выхода материнской платы из строя). Для того чтобы разогреть мобильник, говорят они, требуется 10 минут игры.
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Владельцы смартфонов Xiaomi Mi 11 жалуются на проблему с мобильником: при определенных обстоятельствах у него может подгорать материнская плата. При каких, пока не...
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