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В День Земли далай-лама предупредил об угрозе для всего человечества

22.04.2021 18:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

 

Ухудшение экологической ситуации угрожает всем без исключения жителям Земли, предупредил далай-лама.

 

В День Земли далай-лама предупредил об угрозе для всего человечества
Далай Лама. Фото: dalailama.ru.

 

«Землю можно поистине назвать нашей матерью, и мы, ее дети, от нее зависим. Отдельные организации и отдельные государства оказываются беспомощными перед лицом таких всеобщих проблем, как глобальное потепление и истощение озонового слоя. Мы не сможем решить их, если не объединим усилия. Наша мать-Земля дает нам урок всеобщей ответственности», – отметил религиозный лидер буддистов.

Он призвал человечество сообща предотвратить «катастрофу для окружающей среды», говорится на его сайте. По его мнению, люди должны «трудиться не только ради блага самих себя, своей семьи или страны, но и на благо всего человечества».

Далай-лама напомнил о проблемах глобального потепления, нехватки питьевой воды и отсутствия качественной медицины в некоторых регионах.

Кроме того, он поддержал предложение президента США Джо Байдена созвать мировой саммит по климату, который пройдет онлайн 22–23 апреля.

 

 
 
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  Ухудшение экологической ситуации угрожает всем без исключения жителям Земли, предупредил далай-лама.  
 
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