Православный иерарх отметил, что такое сочетание цветов «стало использоваться не с религиозной, а с политической целью».













Предстоятель Белорусской православной церкви ответил на письмо находящегося в тюрьме политика Павла Северинца. Как православный верующий, он обращался к иерарху с просьбой заступиться за бело-красно-белый флаг - чтобы его власти не признавали "экстремистским".





Отметим, что с древности Воскресшего Иисуса Христа часто изображали с флагом в руках - красным крестом на белом фоне.





- Мир Вам, Павел Константинович! - начал свое письмо митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси, которое процитировала в Фейсбуке жена политика Ольга Северинец.





Далее, обращаясь к арестованному верующему, глава БПЦ пишет о флаге:





- Его вы называете «бело-красно-белым флагом Христа». Заметим, что флаг, герб и гимн являются символами определенного государства. И у Республики Беларусь есть такие государственные символы. Символами же Христа является его крест и икона.





Далее митрополит Вениамин прокомментировал, почему архиереи имеют на своей мантии бело-красно-белые полоски и отметил, что они служат напоминанием о Пречистой крови Спасителя на белой Плащанице. В то же время такое сочетание цветов «стало использоваться, кроме указанного выше случая, не с религиозной, а с политической целью», отмечает православный иерарх.





- Нельзя согласиться с вами, что бело-красно-белый флаг - «флаг Христа». Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, вне политики, пришел всех спасть. Он не имел своего флага, как не имел и «где головы приютить».





Затем глава БПЦ высказал свое мнение относительно того, что необходимо делать, чтобы БЧБ не стали признавать экстремистским - «не использовать его для выражения политических взглядов».





Митрополит Вениамин пожелал Павлу Северинцу, который находится за решеткой с июня 2020 года, «с пользой для души провести время Великого поста».





- Сохраняйте мир и доброту, размышление в своей душе, - посоветовал епископ.