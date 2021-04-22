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Кратковременный дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на 23 апреля

22.04.2021 18:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кратковременный дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на 23 апреля
Фото: ОНТ
Умеренно теплая погода покидает Беларусь. Холодный воздух потеснит тепло апреля на восток, и кривая суточной температуры воздуха резко пойдет вниз. Станет на 5-8 градусов прохладнее, придут мокрый снег и северный ветер.

Завтра погодные условия будет определять холодный атмосферный фронт от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Проходя через нашу страну в восточном направлении, он принесет более холодные и неустойчивые воздушные массы с севера Европы.

В пятницу – облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет кратковременный дождь с мокрым снегом. Влажность до 70%. В дневные часы – большая вероятность гроз. Ветер юго-западный, западный порывистый, днем временами сильный порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти.

Утром температура воздуха – от +2°С по северо-западу до +7°С по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет до 5°С прохладнее.

В середине дня столбики термометров поднимутся до отметок от +6°С в западных и центральных районах до +9°С тепла в юго-восточных. К вечеру – до +6°С.

В выходные дни холод закрепит свое господство. Метеоусловия продолжат формировать холодные неустойчивые воздушные массы с севера Европы. Сохранится холодная погода, будет облачно с небольшими прояснениями. На большей части территории страны пройдет кратковременный мокрый снег вперемешку с дождем. Влажность до 90%. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем сильный порывистый. Температура воздуха ночью – -3°С…+2°С, днем – +4°С…+9°С. В начале следующей недели нас ожидает холодная, ветреная, с мокрым снегом погода.
 
 
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Завтра погодные условия будет определять холодный атмосферный фронт.
 
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