Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кратковременный дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на 23 апреля Завтра погодные условия будет определять холодный атмосферный фронт.

Завтра погодные условия будет определять холодный атмосферный фронт от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Проходя через нашу страну в восточном направлении, он принесет более холодные и неустойчивые воздушные массы с севера Европы.В пятницу – облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет кратковременный дождь с мокрым снегом. Влажность до 70%. В дневные часы – большая вероятность гроз. Ветер юго-западный, западный порывистый, днем временами сильный порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти.Утром температура воздуха – от +2°С по северо-западу до +7°С по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет до 5°С прохладнее.В середине дня столбики термометров поднимутся до отметок от +6°С в западных и центральных районах до +9°С тепла в юго-восточных. К вечеру – до +6°С.В выходные дни холод закрепит свое господство. Метеоусловия продолжат формировать холодные неустойчивые воздушные массы с севера Европы. Сохранится холодная погода, будет облачно с небольшими прояснениями. На большей части территории страны пройдет кратковременный мокрый снег вперемешку с дождем. Влажность до 90%. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем сильный порывистый. Температура воздуха ночью – -3°С…+2°С, днем – +4°С…+9°С. В начале следующей недели нас ожидает холодная, ветреная, с мокрым снегом погода.