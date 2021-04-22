Источник материала: UDF



Ани Лорак и ее бывший муж Мурат помирились. Фото: anilorak.ua

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ани Лорак и бывший муж снова вместе? Выяснилась неожиданная причина примирения.

Журналисты программы «Викриття» на канале KyivLive рассказали, что же сейчас связывает бывшего мужа и жену.Интересно, что девушка, с которойстроил новые отношения, удалила совместные фотографии своей страницы в Instagram. Видимо, в отношениях пары что-то пошло не так.объяснила, что теплые отношения с мужем поддерживает ради дочери Софии. В то же время журналистам удалось выяснить, что Мурату важно сохранить цивилизованные отношения с певицей ради собственного концертного бизнеса. Как он ранее признался в своем интервью, он организовывает концертные туры многим известным артистам в турецких люксовых отелях. На этот год запланировано 35 концертов.Отметим, что в последнее время Каролина стала чаще постить фото с бывшим супругом, что говорит о том, что их отношения после развода наладились.К слову, последняя пассия Мурата - это 23-летняя визажист Лилия.