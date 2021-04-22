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Встреча Лукашенко и Путина началась в Москве
Источник материала: Onliner
В Москве началась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. В начале встречи Путин заявил, что отношения Беларуси и России развиваются успешно, передает БЕЛТА.
— Отношения у нас развиваются, развиваются успешно. Несмотря на пандемию и определенное сокращение товарооборота, все-таки почти $30 млрд общий объем сегодня. Уверен, что все восстановится в прежнем объеме, — сказал Путин.
В свою очередь Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ. Работа над интеграционными процессами в рамках Союзного государства идет эффективно, в том числе по линии спецслужб, заявил Путин.
(будет дополнено)
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В Москве началась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. В начале встречи Путин заявил, что отношения Беларуси и России развиваются успешно, передает...
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