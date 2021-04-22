Apple попросила не следить за детьми и животными с помощью AirTag

Источник материала: Onliner

В компании Apple отметили , что метки AirTag, анонсированные 20 апреля, не предназначены для слежения за детьми или домашними животными, а должны использоваться для поиска потерянных предметов. Кроме того, Apple предусмотрела некоторые контрмеры, предназначенные для того, чтобы предотвратить неправильное применение AirTag.

Например, iOS-устройство может определить наличие рядом чужой метки на протяжении длительного времени. Условно, кто-то подложил вам в рюкзак метку — ваш iPhone спустя какое-то время сообщит о ее наличии.

Если у вас Android-смартфон, о путешествующей с вами метке вы не узнаете. В этом случае метка, длительное время находясь вдалеке от смартфона ее владельца, начнет подавать звуковой сигнал.

Также в компании рассказали, что каждая метка привязывается к определенной учетной записи и, найдя чужую метку, привязать ее к своему мобильнику не получится.