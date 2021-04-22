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Apple попросила не следить за детьми и животными с помощью AirTag
Источник материала: Onliner
В компании Apple
Например, iOS-устройство может определить наличие рядом чужой метки на протяжении длительного времени. Условно, кто-то подложил вам в рюкзак метку — ваш iPhone спустя какое-то время сообщит о ее наличии.
Если у вас Android-смартфон, о путешествующей с вами метке вы не узнаете. В этом случае метка, длительное время находясь вдалеке от смартфона ее владельца, начнет подавать звуковой сигнал.
Также в компании рассказали, что каждая метка привязывается к определенной учетной записи и, найдя чужую метку, привязать ее к своему мобильнику не получится.
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
12.9" IPS (2732x2048), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
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В компании Apple отметили, что метки AirTag, анонсированные 20 апреля, не предназначены для слежения за детьми или домашними животными, а должны использоваться для поиска...
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