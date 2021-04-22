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СК объявил Герасименю и Опейкина в розыск

22.04.2021 18:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси появилось сообщение, что Александра Герасименя и Александр Опейкин привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в розыск.

«Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети интернет)», — сообщили в СК.

Прокурор санкционировал применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Герасименя и Опейкин объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

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Напомним, 2 апреля СК возбудил уголовное дело в отношении руководителей «Белорусского фонда спортивной солидарности» Александры Герасимени и Александра Опейкина. По мнению следствия, «под давлением членов вышеуказанного „объединения“ из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий». В доме у родителей Герасимени и дома у Опейкина прошли обыски.

 
 
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Сегодня в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси появилось сообщение, что Александра Герасименя и Александр Опейкин привлечены в качестве обвиняемых и...
 
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