В Минске женщина на Volkswagen не уступила дорогу мотоциклисту: он в больнице с травмами

Источник материала: Onliner

Как сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, сегодня около 15:15 на Сморговском тракте произошла авария: столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл Kawasaki, мотоциклист получил травмы.

— По предварительной информации, 30-летняя водитель, управляя автомобилем Volkswagen, двигалась по Сморговскому тракту со стороны улицы Новаторской. На пересечении с улицей Щедрина она не уступила дорогу водителю мотоцикла Kawasaki, который ехал по главной дороге, и столкнулась с ним, — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал 36-летний мотоциклист, с травмами он доставлен в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.





ГАИ напоминает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

С 23 по 30 апреля в Минске пройдет республиканская профилактическая акция «Мотодвижение — без нарушений!». Цель мероприятий — предупреждение ДТП с участием мотоциклистов, а также профилактика правонарушений с их участием. Запланированы рейды с использованием гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с привлечением мотопатрулей.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .