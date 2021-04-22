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80 литров самогонной браги изъяли у жителя города Барановичи
Источник материала: БTКак сообщают правоохранители, мужчина занимался изготовлением высокоградусного напитка. Спиртное было обнаружено у него в частном доме. Теперь бутлегеру, возможно, придется заплатить штраф - почти 900 рублей. С целью профилактики пьянства и алкоголизма правоохранители регулярно проводят подобные рейды.
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Как сообщают правоохранители, мужчина занимался изготовлением высокоградусного напитка. Спиртное было обнаружено у него в частном доме. Теперь бутлегеру,...
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